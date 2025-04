Holger Rune si ritira nel match contro Borges a Montecarlo: amara uscita di scena del danese

Fine della corsa per Holger Rune. Il n.12 del mondo ha concluso la propria esperienza nel Masters1000 di Montecarlo, torneo nel quale era stato finalista nel 2023, alzando bandiera bianca prima del tempo nel confronto con il portoghese Nuno Borges (n.43 ATP). Sullo score di 6-2 3-0, dopo 45′ di gioco, Rune ha deciso di stringere la mano al proprio avversario, lamentando problemi fisici.

Un match nel quale, effettivamente, delle criticità nel tennis del danese si erano notate e figlie per l’appunto di alcuni problemi fisici. La questione potrebbe riguardare il ginocchio, dal momento che per questa ragione il classe 2003 si era ritirato dal torneo di esibizione (UTS) di scena la scorsa settimana a Nimes.

HOLGER RUNE ABANDONNE Diminué et mené d’un set et d’un break face à Nuno Borges , le finaliste de l’édition 2023 à Monte-Carlo jette l’éponge dès le 1er tour, (6-2, 3-0 AB). ❌pic.twitter.com/yus8aP4pnE — Game, Set & Talk (@GameSetAndTalk) April 8, 2025

“Durante l’allenamento, ho sentito un dolore al ginocchio che avevo già avuto per un precedente infortunio. Dopo aver consultato il mio team medico, non posso correre alcun rischio per questo inizio di stagione sulla terra rossa e devo essere al 100% prima di giocare le partite, soprattutto nel formato UTS veloce…“, la comunicazione del n.12 del ranking cinque giorni fa.

Via libera, quindi, per Borges che affronterà nel prossimo turno lo spagnolo Pedro Martinez, a segno nel match contro Lorenzo Sonego.