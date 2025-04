Episodio curioso per Tadej Pogacar: viene sgridato dal giudice di sedia durante l’ATP di Montecarlo!

Dagli applausi nel Giro delle Fiandre ai fischi del Country Club di Montecarlo. È quanto accaduto al fuoriclasse del “pedale” Tadej Pogacar. Il campione sloveno, reduce dal trionfo di una delle Classiche più importanti del panorama ciclistisco internazionale, ha voluto assistere agli incontri di tennis in corso sui campi del Principato in questa settimana.

Tuttavia, il buon Tadej non ha tenuto conto di una regola piuttosto importante nella pratica con racchetta e pallina, ovvero quando la partita è nel suo sviluppo non ci si può muovere. Per questa ragione, l’ingresso per tutti gli spettatori è possibile solo quanto il match è fermo, ovvero si è al cambio di campo oppure al termine di un set.

Pogacar, invece, non ne ha tenuto conto, facendo la propria comparsa insieme alla sua compagna Urska Zigart, nella sfida che ha visto impegnato il nostro Lorenzo Musetti contro il cinese Bu. Un ingresso che non ci sarebbe dovuto essere, che ha portato anche il giudice di sedia, Aurelie Tourte, a richiamare l’atleta per il suo comportamento. “Per favore, prendete posto sulle prime sedie disponibili. Stiamo aspettando voi per giocare“, il messaggio.

⚠️ : una bestia anda suelta por el @ROLEXMCMASTERS Tadej Pogacar estuvo presente en el Masters 1000 de Montecarlo… y le llamaron la atención para que se sentara durante el Bu-Musetti pic.twitter.com/tcpABOdKeb — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 7, 2025

Un fuoriprogramma però che, a quanto pare, può aver portato bene a Musetti, che dopo l’arrivo di Pogacar ha cambiato l’inerzia di una partita che si stava mettendo male. “Mi sono accorto che c’era Pogacar in tribuna. Lui è un grande esempio di lotta e fatica. Mi ha dato la spinta in più per rimontare, considerando che è arrivato proprio quando sono riuscito a piazzare il break nel secondo set. Forse è anche un po’ merito suo se sono riuscito a vincere“, ha raccontato Lorenzo.