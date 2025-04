Sonego cede alla distanza con Martinez ed esce al primo turno a Montecarlo

Crolla alla distanza Lorenzo Sonego nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP di Montecarlo. Lo spagnolo Pedro Martinez si impone, in due ore e quattordici minuti, 6-4 1-6 6-2 e si guadagna la sfida del secondo turno contro il vincente del confronto tra il danese Holger Rune e il portoghese Nuno Borges.

Sonego inizia difendendo a 30 il servizio in un game inaugurale nel quale commette anche un doppio fallo, lo spagnolo replica conquistando, a 15, l’1-1. Il tennista italiano sale 2-1 al termine di un terzo gioco autorevolmente condotto grazie alle accelerazioni di diritto, l’iberico impatta sul 2-2 mantenendo la battuta a zero e il piemontese, dopo aver salvato una palla break, firma, ai vantaggi il 3-2. La prima svolta arriva nel settimo game quando lo spagnolo si porta sul 15-40 sfruttando il doppio fallo del rivale e, alla seconda opportunità, gli strappa il servizio con un gran passante di diritto per poi allungare, a 15, sul 5-3 sancito dal rovescio lungolinea vincente. Il numero 41 del mondo si aggrappa al suo diritto, pressa l’avversario e riesce ad accorciare sul 5-4, nulla può però nel decimo gioco quando, con due risposte messe fuori in rapida sequenza, consegna il 6-4 all’avversario.

Sonego riparte siglando a 15 l’1-0 della seconda partita, il pallonetto vincente consegna, a 30, l’1-1 a Martinez. L’italiano deve salvare due palle break nel terzo game, firma il 2-1 con una gran volee bassa di diritto e toglie la battuta all’avversario per il 3-1, gioco chiuso dalla smorzata in rete del numero 51 del ranking. Il giocatore torinese allunga sul 4-1 dopo aver rimontato dallo 0-30 e prende il largo, con il secondo break consecutivo, sul 5-1 capitalizzando gli errori del rivale. L’epilogo arriva nel settimo game quando il tennista italiano si aggiudica il servizio a 15 e rimette in equilibrio l’incontro chiudendo, con il rovescio, lo scambio sotto rete che gli consegna il 6-1.

Martinez reagisce e vince, a 30, il game inaugurale del set decisivo, la replica dell’avversario è immediata per l’1-1 firmato, a 15, dalla combinazione servizio-diritto. I due contendenti si fronteggiano in estenuanti duelli da fondo e difendono i rispettivi turni di battuta fino al quinto game. La svolta arriva nel sesto gioco quando il tennista italiano, tradito dal rovescio, cede il servizio alla quarta palla break dopo aver rimontato da 0-40. Martinez non trema e difende, a 15, il turno di battuta del 5-2, prologo alla chiusura dell’ottavo gioco per il 6-2 decisivo.

Sonego ricava dal servizio 7 ace, commette 4 doppi falli e mette dentro una percentuale di prime più bassa rispetto a quella del rivale, 61% contro il 77% dell’iberico. Il giocatore piemontese perde 22 punti sui 34 giocati quando serve la seconda e paga dazio ai 47 errori non forzati, solo parzialmente bilanciati dai 32 colpi vincenti messi a segno.