Beach volley, Gottardi/Orsi Toth sfiorano l’impresa nell’Elite di Saquarema! Scampoli/Bianchi in main draw

Due coppie in main draw nel tabellone femminile, di cui una in finale per restare nel torneo, una tra gli uomini: l’Italia del beach volley è viva più che mai e protagonista nell’Elite di Saquarema in Brasile che inaugura la doppia settimana verde oro del circuito mondiale. Caterina De Marinis, come promesso, rimescola le carte in casa Italia e schiera Gottardi e Orsi Toth, capaci di impensierire e non poco le padrone di casa Carol/Rebecca e Bianchi/Scampoli, in grado di qualificarsi per il tabellone principale superando un non facile turno di qualificazione.

Gottardi/Orsi Toth creano non pochi grattacapi ad una delle coppie faro del movimento brasiliano e sfiorano la vittoria contro le esperte Carol/Rebecca che partono bene e vincono un primo set iniziato male (1-5), rimesso quasi a posto (13-14) e finito molto male con il break di 4-0 che ha fruttato il 21-16 per le padrone di casa. Nel secondo set break decisivo delle azzurre che con un parziale di 3-0 si sono portate sul 16-13 ed hanno difeso il vantaggio fino al 21-18 conclusivo. Tie break all’insegna dell’equilibrio con le italiane avanti fino all’11-10, poi lo 0-3 per le brasiliane che ha aperto la strada al 12-15 finale. Nella gara che vale l’accesso al secondo turno ad eliminazione diretta Gottardi/Orsi Toth affronteranno le non irresistibili polacche Ciezkowska/Lunio allenate dall’ex tecnico dell’Italia Andrea Raffaelli.

Ottima la prova delle azzurre Scampoli/Bianchi nella gara che valeva l’accesso diretto al tabellone principale perché le vedeva opposte alla coppia brasiliana composta da Carolina Sallaberry Cavalcanti e Marcela de Souza Mattoso Barbosa, per tutti Carol/Marcela. Nel primo set decisivo un break di 3-0 delle azzurre a metà del percorso per il 15-12. La coppia italiana ha resistito poi al tentativo di rimonta delle padrone di casa e nel finale si è imposta in volata 21-19.

Nel secondo set equilibrio fino al 9-9 poi il break micidiale delle italiane di 6-0 che ha lanciato Bianchi/Scampoli sul 15-9 aprendo la strada per il 21-15 conclusivo. La coppia italiana è inserita nel girone F ed affronterà nella semifinale del girone nella notte italiana le vice campionesse olimpiche canadesi Melissa/Brandie. Nell’altra semifinale del girone saranno di fronte le lettoni Tina Anastasija e le brasiliane Thamara/Talita.

In campo maschile una sola squadra azzurra in tabellone principale, quella composta da Cottafava e Dal Corso che in semifinale domani alle 15.00 se la vedranno con i vice-campioni olimpici tedeschi Ehlers/Wickler. Nell’altra semifinale saranno di fronte la coppia argentina composta da Capogrosso/Capogrosso e quella austriaca, Hörl/Pristauz.

Qualificazioni: Michelle/Erika PAR [1] – Roskic/Corah CAN [16] 2-0 (21-13, 21-10), Placette/Richard FRA [9] – van Driel, E./Bekhuis NED [8] 2-1 (21-17, 23-25, 18-16), Carol/Marcela BRA [15] – Scampoli/Bianchi ITA [2] 0-2 (19-21, 15-21), Churin/Ghigliazza ARG [7] – Ciezkowska/Lunio POL [10] 0-2 (15-21, 16-21), Harward/Phillips USA [5] – Bélanger/Monkhouse CAN [12] 2-1 (18-21, 21-13, 20-18), Vieira/Chamereau FRA [13] – Carro/Paula ESP [4] 2-1 (19-21, 21-17, 15-9), Carol Horta/Elize Maia BRA [11] – Ahtiainen/Lahti FIN [6] 1-2 (16-21, 21-19, 10-15), Anderson/Bauer USA [3] – Thainara/Talita BRA [14] 1-2 (19-21, 22-20, 11-15)

Gironi. Pool A

Thamela/Victoria BRA [1] – Vieira/Chamereau FRA [24] [Q] 2-0 (21-17, 21-14)

DeBerg/Toni USA [12] [Q] – Paulikiene/Raupelyte LTU [13] 1-2 (21-19, 18-21, 9-15)

Thamela/Victoria BRA [1] – Paulikiene/Raupelyte LTU [13]

Vieira/Chamereau FRA [24] [Q] – DeBerg/Toni USA [12] [Q]

Pool B

Nuss/Brasher USA [2] – Ciezkowska/Lunio POL [23] [Q] LIVE – 2-0 (21-14, 21-13)

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [11] – Carol/Rebecca BRA [14] LIVE – 1-2 (16-21, 21-18, 12-15)

Nuss/Brasher USA [2] – Carol/Rebecca BRA [14]

Ciezkowska/Lunio POL [23] [Q] – Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [11]

Pool C

Cannon/Kraft USA [3] – Placette/Richard FRA [22] [Q] 2-1 (17-21, 21-15, 18-16)

Taiana Lima/Talita BRA [10] – Clancy/Milutinovic AUS [15] [Q] 0-2 (18-21, 19-21)

Cannon/Kraft USA [3] – Clancy/Milutinovic AUS [15] [Q]

Placette/Richard FRA [22] [Q] – Taiana Lima/Talita BRA [10]

Pool D

Müller/Tillmann GER [4] – Ahtiainen/Lahti FIN [21] [Q]

Anouk/Zoé SUI [9] – Andressa/Tainá BRA [16]

Winner of Match 7 – Winner of Match 8

Loser of Match 7 – Loser of Match 8

Pool E

Ana Patrícia/Duda BRA [5] – Harward/Phillips USA [20] [Q]

Cheng/Shaw USA [8] – Michelle/Erika PAR [17] [Q]

Winner of Match 9 – Winner of Match 10

Loser of Match 9 – Loser of Match 10

Pool F

Tina/Anastasija LAT [6] – Thainara/Talita BRA [19] [Q]

Melissa/Brandie CAN [7] – Scampoli/Bianchi ITA [18] [Q]

Winner of Match 11 – Winner of Match 12

Loser of Match 11 – Loser of Match 12

Qualificazioni maschili: Pedro/Renato BRA [11] – Guto/Vitor Felipe BRA [6] 2-0 (26-24, 21-13), Bassereau/Aye, C. FRA [3] – Droguett/Quintero CHI [14] 2-0 (21-18, 21-13), Mayer/Penberthy ISV [15] – Pedrosa/Campos POR [2] 0-2 (16-21, 14-21), Evans/Budinger USA [7] – Vinicius/Heitor BRA [10] 2-1 (21-18, 12-21, 19-17), Hörl/Pristauz AUT [9] – Pascariuc P./Grössig AUT [8] 2-0 (21-19, 21-13), Penninga/Immers NED [1] – George/Saymon BRA [16] 0-2 (18-21, 15-21), Amieva/Bueno ARG [13] – Pfretzschner, L./Winter GER [4] 1-2 (14-21, 24-22, 16-18), Hammarberg/Berger T. AUT [5] – Schachter/Pickett CAN [12] 0-2 (20-22, 18-21)

Gironi. Pool A

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – George/Saymon BRA [24] [Q]

Grimalt M./Grimalt E. CHI [12] – Mol, H./Berntsen NOR [13]

Winner of Match 1 – Winner of Match 2

Loser of Match 1 – Loser of Match 2

Pool B

Åhman/Hellvig SWE [2] – Pedro /Renato BRA [23] [Q]

Nicolaidis/Carracher AUS [11] – van de Velde/Brouwer NED [14]

Winner of Match 3 – Winner of Match 4

Loser of Match 3 – Loser of Match 4

Pool C

Boermans/de Groot NED [3] – Schachter/Pickett CAN [22] [Q]

Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [10] – Evandro/Arthur BRA [15]

Winner of Match 5 – Winner of Match 6

Loser of Match 5 – Loser of Match 6

Pool D

Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [4] – Hörl/Pristauz AUT [21] [Q]

Ehlers/Wickler GER [9] – Cottafava/Dal Corso ITA [16]

Winner of Match 7 – Winner of Match 8

Loser of Match 7 – Loser of Match 8

Pool E

Łosiak/Bryl POL [5] – Evans/Budinger USA [20] [Q]

Diaz/Alayo CUB [8] – Pedrosa/Campos POR [17] [Q]

Winner of Match 9 – Winner of Match 10

Loser of Match 9 – Loser of Match 10

Pool F

Arthur/Adrielson BRA [6] – Pfretzschner, L./Winter GER [19] [Q]

Plavins/Fokerots LAT [7] – Bassereau/Aye, C. FRA [18] [Q]

Winner of Match 11 – Winner of Match 12

Loser of Match 11 – Loser of Match 12