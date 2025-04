Beach volley, Italia protagonista tra le donne a Saquarema! Due coppie azzurre tra le prime 12! Cottafava/Dal Corso 13mi

Due coppie azzurre fra le prime 12 del torneo Elite di Saquarema in Brasile. Risultato tutt’altro che scontato e di grande spessore quello ottenuto dalle ragazze italiane che continuano a farsi valere anche in questa fase dichiaratamente di rodaggio, con le quattro giocatrici ruotate dal tecnico Caterina De Marinis.

Sia Scampoli/Bianchi che Gottardi/Orsi Toth sono a un passo dai quarti di finale e sarebbe un risultato straordinario per il movimento azzurro al femminile, mentre tra gli uomini, dopo l’ottima partenza contro i vice-campioni olimpici Ehlers/Wickler, battuti in tre set, gli azzurri Cottafava/Dal Corso hanno subito due sconfitte contro coppie non di primissimo livello ma sicuramente più collaudate e hanno chiuso al 13° posto il loro secondo torneo Elite assieme.

Scampoli/Bianchi, nella sfida che valeva la permanenza nel torneo, nella notte italiana contro le brasiliane Thainara/Talita, hanno piazzato la rimonta vincente imponendosi con il punteggio di 2-1. Perso un infinito e rocambolesco primo set (22-24), in cui erano state sotto 9-17, poi avanti 20-21 e interrotto da un’ora di stop per un forte temporale, le azzurre si sono fatte scavalcare. Da lì in poi, però, non c’è stata partita: la coppia italiana ha dominato il secondo set con un break micidiale di 5-0 dal 12-10 al 17-10 per poi chiudere 21-15, mentre nel tie break, sotto 3-5, ha piazzato un parziale di 12-3 vincendo 15-8, assicurandosi così la presenza nel primo turno a eliminazione diretta.

Oggi Scampoli/Bianchi hanno vinto la battaglia in tre set contro un’altra nuova coppia, quella australiana composta dal bronzo olimpico Clancy e dalla novità Milutinovic. Nel primo set tutto facile per le azzurre che, sul 14-12, hanno piazzato un break di 7-0 per il 21-12 conclusivo. Nel secondo set veemente la reazione delle australiane, avanti 14-9, poi la rimonta delle italiane fino al 14 pari, ma nel finale è arrivato il break decisivo di Clancy/Milutinovic per il 21-18. Nel set decisivo, sotto 4-6, la coppia azzurra ha trovato un break di 5-0 (sul 9-6) aprendo la strada alla vittoria finale per 15-10. Nel round of 12 le azzurre affronteranno all’1 di notte una delle coppie più forti del ranking, le tedesche Müller/Tillmann, campionesse d’Europa in carica, bronzo al Mondiale di Roma e vincitrici a Vienna nel 2023.

Gottardi/Orsi Toth, invece, hanno battuto nel round of 18 in due set la coppia brasiliana composta da Andressa/Tainá. Dominio azzurro nel primo set, chiuso con un eloquente 21-12, mentre nel secondo set, avanti 16-12, le italiane sono state quasi riprese dalle padrone di casa (18-17) prima di riuscire ad avere la meglio con il punteggio di 21-19. Nel round of 12 Gottardi/Orsi Toth affronteranno un’altra coppia brasiliana, quella composta da Thamela/Victoria, tre volte sul podio nel 2024: primo posto a Joao Pessoa, terzi posti ad Amburgo (co9n vittoria su Gottardi e Menegatti nella finalina) e a Rio de Janeiro.

Non sono andate altrettanto bene le cose per Cottafava/Dal Corso nel torneo maschile. Vinto il match d’esordio con i vice-campioni olimpici Ehlers/Wickler, gli azzurri, nella finale del girone, sono stati superati 2-0 dagli argentini Capogrosso/Capogrosso. Nel primo set, break decisivo dei sudamericani sul 13-9 e poi ottima la gestione degli argentini, che si sono fatti avvicinare ma mai superare dagli italiani fino al 21-19 conclusivo. Nel secondo set, primo strappo degli argentini (11-7), rimonta degli azzurri (11-11), ma un secondo break sul 17-13 ha aperto la strada al 21-16 finale.

Nel round of 18, la coppia Cottafava/Dal Corso ha perso 2-0 contro i più collaudati portoghesi Pedrosa/Campos, coppia non sempre continua ma capace di sprazzi di alto livello. Nel primo set, avanti 11-9, gli azzurri si sono fatti raggiungere a quota 13 e nel finale hanno subito un break di 0-5 che ha fatto da preludio al 17-21 conclusivo. Nel secondo set, partenza a razzo dei portoghesi (5-1), ritorno degli azzurri (11-11), ma il finale è stato tutto di marca lusitana, con un 21-15 che ha chiuso l’incontro.

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool A

Thamela/Victoria BRA [1] – Vieira/Chamereau FRA [24] [Q] 2-0 (21-17, 21-14)

DeBerg/Toni USA [12] [Q] – Paulikiene/Raupelyte LTU [13] 1-2 (21-19, 18-21, 9-15)

Thamela/Victoria BRA [1] – Paulikiene/Raupelyte LTU [13] 2-0 (21-10, 22-20)

Vieira/Chamereau FRA [24] [Q] – DeBerg/Toni USA [12] [Q] 2-0 (21-15, 21-19)

Pool B

Nuss/Brasher USA [2] – Ciezkowska/Lunio POL [23] [Q] 2-0 (21-14, 21-13)

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [11] – Carol/Rebecca BRA [14] 1-2 (16-21, 21-18, 12-15)

Nuss/Brasher USA [2] – Carol/Rebecca BRA [14] 2-1 (21-16, 13-21, 15-12)

Ciezkowska/Lunio POL [23] [Q] – Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [11] 0-2 (19-21, 18-21)

Pool C

Cannon/Kraft USA [3] – Placette/Richard FRA [22] [Q] 2-1 (17-21, 21-15, 18-16)

Taiana Lima/Talita BRA [10] – Clancy/Milutinovic AUS [15] [Q] 0-2 (18-21, 19-21)

Placette/Richard FRA [22] [Q] – Taiana Lima/Talita BRA [10] 2-0 (21-19, 21-14)

Cannon/Kraft USA [3] – Clancy/Milutinovic AUS [15] [Q] 2-0 (25-23, 21-9)

Pool D

Müller/Tillmann GER [4] – Ahtiainen/Lahti FIN [21] [Q] 2-1 (21-17, 17-21, 15-12)

Anouk/Zoé SUI [9] – Andressa/Tainá BRA [16] 0-2 (19-21, 19-21)

Müller/Tillmann GER [4] – Andressa/Tainá BRA [16] 2-0 (21-16, 21-15)

Ahtiainen/Lahti FIN [21] [Q] – Anouk/Zoé SUI [9] 0-2 (11-21, 17-21)

Pool E

Ana Patrícia/Duda BRA [5] – Harward/Phillips USA [20] [Q] 2-1 (21-15, 20-22, 15-10)

Cheng/Shaw USA [8] – Michelle/Erika PAR [17] [Q] 2-0 (21-11, 21-12)

Ana Patrícia/Duda BRA [5] – Cheng/Shaw USA [8] 1-2 (21-16, 19-21, 13-15)

Harward/Phillips USA [20] [Q] – Michelle/Erika PAR [17] [Q] 2-0 (21-13, 21-16)

Pool F

Melissa/Brandie CAN [7] – Scampoli/Bianchi ITA [18] [Q] 2-1 (21-14, 17-21, 15-8)

Tina/Anastasija LAT [6] – Thainara/Talita BRA [19] [Q] 2-0 (21-13, 21-19)

In corso: Tina/Anastasija LAT [6] – Melissa/Brandie CAN [7] 2-1 (21-19, 16-21, 16-14)

In corso: Thainara/Talita BRA [19] [Q] – Scampoli/Bianchi ITA [18] [Q] 1-2 (24-22, 12-21, 8-15)

Round of 18: Clancy/Milutinovic AUS [15] [Q] – Scampoli/Bianchi ITA [18] [Q] 1-2 (12-21, 21-18, 10-15)

Ana Patrícia/Duda BRA [5] – Vieira/Chamereau FRA [24] [Q] 2-1 (19-21, 21-15, 15-6)

Paulikiene/Raupelyte LTU [13] – Anouk/Zoé SUI [9] 1-2 (10-21, 21-18, 14-16)

Andressa/Tainá BRA [16] – Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [11] 0-2 (12-21, 19-21)

Carol/Rebecca BRA [14] – Harward/Phillips USA [20] [Q] 2-0 (21-19, 21-15)

Melissa/Brandie CAN [7] – Placette/Richard FRA [22] [Q] 2-0 (21-18, 21-14)

Round of 12: Tina/Anastasija LAT [6] – Carol/Rebecca BRA [14]

Cheng/Shaw USA [8] – Melissa/Brandie CAN [7]

Müller/Tillmann GER [4] – Scampoli/Bianchi ITA [18] [Q]

Cannon/Kraft USA [3] – Ana Patrícia/Duda BRA [5]

Nuss/Brasher USA [2] – Anouk/Zoé SUI [9]

Thamela/Victoria BRA [1] – Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [11]

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – George/Saymon BRA [24] [Q] 2-0 (21-17, 21-16)

Grimalt M./Grimalt E. CHI [12] – Mol, H./Berntsen NOR [13] 2-0 (21-17, 22-20)

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [12] 2-0 (21-18, 21-17)

George/Saymon BRA [24] [Q] – Mol, H./Berntsen NOR [13] 1-2 (16-21, 24-22, 10-15)

Pool B

Åhman/Hellvig SWE [2] – Pedro /Renato BRA [23] [Q] 2-0 (21-19, 23-21)

Nicolaidis/Carracher AUS [11] – van de Velde/Brouwer NED [14] 0-2 (18-21, 20-22)

Åhman/Hellvig SWE [2] – van de Velde/Brouwer NED [14] 2-1 (21-17, 12-21, 15-9)

Pedro /Renato BRA [23] [Q] – Nicolaidis/Carracher AUS [11] 2-0 (21-19, 21-19)

Pool C

Boermans/de Groot NED [3] – Schachter/Pickett CAN [22] [Q] 2-1 (18-21, 21-14, 15-6)

Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [10] – Evandro/Arthur BRA [15] 1-2 (21-18, 23-25, 11-15)

Boermans/de Groot NED [3] – Evandro/Arthur BRA [15] 2-0 (21-16, 21-17)

Schachter/Pickett CAN [22] [Q] – Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [10] 2-0 (22-20, 22-20)

Pool D

Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [4] – Hörl/Pristauz AUT [21] [Q] 2-0 (21-14, 21-18)

Ehlers/Wickler GER [9] – Cottafava/Dal Corso ITA [16] 1-2 (21-15, 19-21, 11-15)

Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [4] – Cottafava/Dal Corso ITA [16] 2-0 (21-19, 21-16)

Hörl/Pristauz AUT [21] [Q] – Ehlers/Wickler GER [9] 2-1 (20-22, 21-14, 15-9)

Pool E

Łosiak/Bryl POL [5] – Evans/Budinger USA [20] [Q] 2-0 (24-22, 21-10)

Diaz/Alayo CUB [8] – Pedrosa/Campos POR [17] [Q] 2-0 (21-12, 21-19)

Łosiak/Bryl POL [5] – Diaz/Alayo CUB [8] 1-2 (21-15, 19-21, 24-26)

Evans/Budinger USA [20] [Q] – Pedrosa/Campos POR [17] [Q] 1-2 (21-19, 15-21, 13-15)

Pool F

Arthur/Adrielson BRA [6] – Pfretzschner, L./Winter GER [19] [Q] 0-2 (15-21, 22-24)

Plavins/Fokerots LAT [7] – Bassereau/Aye, C. FRA [18] [Q] 1-2 (18-21, 21-11, 11-15)

Pfretzschner, L./Winter GER [19] [Q] – Bassereau/Aye, C. FRA [18] [Q] 2-0 (21-19, 21-16)

Arthur/Adrielson BRA [6] – Plavins/Fokerots LAT [7] 0-2 (16-21, 16-21)

Round of 18: Łosiak/Bryl POL [5] – Schachter/Pickett CAN [22] [Q] 2-1 (21-19, 16-21, 16-14)

Bassereau/Aye, C. FRA [18] [Q] – Hörl/Pristauz AUT [21] [Q] 2-0 (21-17, 21-17)

Cottafava/Dal Corso ITA [16] – Pedrosa/Campos POR [17] [Q] 0-2 (17-21, 15-21)

Evandro/Arthur BRA [15] – Mol, H./Berntsen NOR [13] 2-1 (21-14, 15-21, 15-11)

van de Velde/Brouwer NED [14] – Plavins/Fokerots LAT [7]

Grimalt M./Grimalt E. CHI [12] – Pedro /Renato BRA [23] [Q]