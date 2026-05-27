Ostrava sorride a Gottardi e Orsi Toth: rimonta spettacolare contro le ucraine al debutto nell’Elite 16. Stop per Scampoli/Bianchi

Avvio in chiaroscuro per le azzurre del beach volley nella giornata di apertura del primo Elite 16 europeo, in programma a Ostrava in Repubblica Ceca. Vittoria per Orsi Toth/Gottardi, che puntano a confermarsi dopo il grande secondo posto di Brasilia, e una sconfitta per Scampoli/Bianchi contro la campionessa del mondo 2023 Cheng in coppia con Kraft.

Successi di autorità per Reka Orsi Toth e Valentina Gottardi che avevano di fronte una delle coppie emergenti del circuito, le ucraine Davidova/Khmil. La coppia azzurra è partita forte mettendo subito all’angolo le rivali e portandosi sull’11-5 nel primo set. le italiane hanno respinto ogni tentativo di rimonta delle rivali vincendo con il punteggio di 21-16. Nel secondo set le ucraine hanno tentato la fuga nella prima parte di gara portandosi sul 6-10 mna le italiane sono state brave a pareggiare abbastanza in fretta. Nel finale di set ancora un allungo di Davidova/Khmil sul 16-19 che sembrava chiudere il set ma Got5tardi/Orsi Toth si sono inventate un break di 5-0 ribaltando la situazione e vincendo 21-19.

Domani la coppia azzurra sarà impegnata alle 14.00 contro le statunitensi Hughes/Batenhorst, coppia da poco formata con in campo la campionessa del mondo 2023 Sarah Hughes, mentre venerdì le italiane saranno in campo alle 11.40 per affrontare le tedesche Sandra Ittlinger e Anna-Lena Grune. Cammino non semplice per la coppia azzurra.

E’ iniziata con una sconfitta, invece, l’avventura di Claudia Scampoli e Giada Bianchi che, per un set, hanno messo a più riprese in difficoltà la forte coppia statunitense composta da Cheng (campionessa iridata 2023 con Hughes) e Kraft. Grande avvio delle italiane che sono riuscite a portarsi avanti nel primo set 14-11 e poi 18-14, salvo poi suvbirte la rimonta delle statunitensi brave a piazzare il break di 0-5 e ad imporsi con il punteggio di 23-21.

Senza storia il secondo parziale con la coppia americana che ha sfruttato un piccolo sbandamento delle azzurre per portarsi 11-6 e poi ha gestito il vantaggio fino al 21-14 conclusivo. Giornata complicata anche quella di domani per Scampoli/Bianchi che affronteranno alle 15.00 le trionfatrici di Brasilia, le verde-oro Carol/Rebecca e venerdì se la vedranno alle 12.30 con le ceche Kylie/Maixnerova nel match che potrebbe valere l’accesso alla fase ad eliminazione diretta.

Prime sorprese, qualificazioni combattute e subito equilibrio nei gironi nella prima giornata del torneo femminile, che ha già regalato incontri spettacolari e diversi tie-break. Le qualificazioni hanno subito prodotto qualche risultato inatteso, a partire dall’eliminazione delle tedesche Bock/Lippmann, seconde teste di serie del tabellone preliminare, sconfitte dalle ceche Dvorníková/Kleiblova al termine di una lunga battaglia chiusa 15-13 al terzo set. Successo sofferto anche per le ceche Kylie/Maixnerova, brave a piegare le statunitensi Flint/DeBerg dopo quasi un’ora di gioco, mentre le ucraine Davidova/Khmil hanno confermato il proprio ottimo momento superando con autorità le neozelandesi Polley/MacDonald. Bene anche le americane Hughes/Batenhorst, dominanti contro Tokosova/Terenova, e le ceche Pavelková/Pavelková, solide nel derby con Harward/Hodel.

Nei gironi non sono mancate conferme importanti. Nella Pool A le statunitensi Cruz/Brasher hanno iniziato il torneo senza difficoltà battendo nettamente le ceche Dvorníková/Kleiblova, mentre le olandesi Stam/Schoon hanno avuto bisogno del tie-break per superare le americane Ferch/Van Gunst. Molto autoritarie nella Pool C le lettoni Tina/Anastasija, che hanno lasciato appena 24 punti complessivi alle austriache Klinger/Klinger, mentre le tedesche Müller/Tillmann hanno controllato in due set la sfida con le svizzere Anouk/Zoé.

Grande equilibrio invece nella Pool D, dove le svizzere Brunner/Hüberli hanno rischiato parecchio contro le spagnole Izuzquiza/Tania, imponendosi soltanto 17-15 al tie-break dopo aver perso il primo set. Più netta la vittoria delle brasiliane Thamela/Victoria, efficaci soprattutto in attacco contro le ceche Svozilova/Stochlova.

Nella Pool F buon esordio per le canadesi Melissa/Brandie, che hanno superato in due set le ceche Pavelková/Pavelková, mentre è rimasta in sospeso la sfida tra le svizzere Mäder/Kernen e le americane Quiggle/Loreen, interrotta sul 6-5 del terzo set dopo un match già molto combattuto. Un avvio che conferma subito l’elevato equilibrio del torneo, con diverse coppie qualificate già capaci di mettere in difficoltà le teste di serie.

Qualificazioni combattute e subito gironi di altissimo livello nel torneo maschile, che ha preso il via con una prima giornata ricca di equilibrio e diverse sfide concluse al tie-break. Tra i risultati più significativi spicca il successo dei cechi Perusic/Sedlak, coppia creata per l’occasione, costretti a rimontare dopo un avvio difficile contro i connazionali Oliva/Kurka. Bene anche gli argentini Capogrosso/Capogrosso, teste di serie numero uno delle qualificazioni, capaci di imporsi con autorità sui lettoni Bulgacs/Graudins. Convincente pure la prova degli statunitensi Shaw/Partain, dominanti contro i lituani Rumsevicius/Palubinskas.

Molto combattuta la sfida vinta dagli austriaci Seidl/Seiser contro i canadesi Schachter/Pickett dopo oltre un’ora di gioco, mentre i lettoni Bedritis/Rinkevics hanno confermato il buon momento superando in due set i norvegesi Ringøen/Aas. Successi importanti anche per i cechi Dzavoronok/Sepka, qualificati grazie al derby vinto contro Semerad/Stocek, e per gli olandesi Luini/Immers, solidi contro Friedl/Schnetzer.

I gironi promettono ora spettacolo fin dalla prima giornata. Nella Pool A l’attenzione sarà tutta sugli svedesi Åhman/Hellvig, grandi favoriti del torneo, chiamati subito a confrontarsi con gli austriaci Seidl/Seiser e con i brasiliani Andre/Renato. Molto interessante anche la Pool B, dove i qatarioti Cherif/Ahmed sfideranno gli statunitensi Crabb/Benesh e i sorprendenti lettoni Bedritis/Rinkevics. Equilibratissima la Pool C, con i lettoni Plavins/Fokerots, gli olandesi Boermans/Brouwer e i brasiliani Arthur/Adrielson pronti a contendersi il primato. Attenzione anche alla Pool E, probabilmente una delle più competitive del tabellone, con il confronto tra i brasiliani Evandro/Arthur Lanci, i cechi Perusic/Sedlak e gli argentini Capogrosso/Capogrosso. Nella Pool F, infine, fari puntati sui cechi Trousil/Schweiner, opposti agli statunitensi Shaw/Partain e agli olandesi Luini/Immers, una delle coppie più convincenti uscite dal turno preliminare.

TORNEO FEMMINILE

Turno di qualificazione: Dvorníková/Kleiblova CZE [15] – Bock/Lippmann GER [2] 2-1 (13-21, 22-20, 15-13)

Flint/DeBerg USA [7] – Kylie/Maixnerova CZE [10] 1-2 (18-21, 23-21, 11-15)

Hollas, H./Remmelg EST [11] – Izuzquiza/Tania ESP [6] 0-2 (12-21, 19-21)

Quiggle/Loreen USA [3] – Annique/Menia SUI [14] 2-0 (21-14, 21-17)

Harward/Hodel USA [13] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [4] 0-2 (17-21, 14-21)

Davidova/Khmil UKR [5] – Polley/MacDonald NZL [12] 2-0 (21-19, 21-9)

Klinger D./Klinger R. AUT [9] – Paul/Kunst GER [8] 2-1 (23-21, 16-21, 15-11)

Hughes/Batenhorst USA [1] – Tokosova/Terenova SVK [16] 2-0 (21-16, 21-16)

Gironi. Pool A

Cruz/Brasher USA [1] – Dvorníková/Kleiblova CZE [24] [Q] 2-0 (21-15, 21-12)

Stam/Schoon NED [12] – Ferch/Van Gunst USA [13] 2-1 (21-19, 19-21, 15-13)

28-May 13:00 Cruz/Brasher USA [1] – Ferch/Van Gunst USA [13]

28-May 13:00 Stam/Schoon NED [12] – Dvorníková/Kleiblova CZE [24] [Q]

29-May 10:40 Cruz/Brasher USA [1] – Stam/Schoon NED [12]

29-May 11:40 Ferch/Van Gunst USA [13] – Dvorníková/Kleiblova CZE [24] [Q]

Pool B

Carol /Rebecca BRA [2] – Kylie/Maixnerova CZE [23] [Q] 2-0 (21-15, 21-17)

Cheng/Kraft USA [11] – Scampoli/Bianchi ITA [14] 2-0 (23-21, 21-14)

28-May 15:00 Carol /Rebecca BRA [2] – Scampoli/Bianchi ITA [14]

28-May 15:00 Cheng/Kraft USA [11] – Kylie/Maixnerova CZE [23] [Q]

29-May 12:30 Carol /Rebecca BRA [2] – Cheng/Kraft USA [11]

29-May 12:30 Scampoli/Bianchi ITA [14] – Kylie/Maixnerova CZE [23] [Q]

Pool C

Tina/Anastasija LAT [3] – Klinger D./Klinger R. AUT [22] [Q] 2-0 (21-12, 21-12)

Müller/Tillmann GER [10] – Anouk/Zoé SUI [15] 2-0 (21-17, 21-14)

28-May 13:00 Müller/Tillmann GER [10] – Klinger D./Klinger R. AUT [22] [Q]

28-May 14:00 Tina/Anastasija LAT [3] – Anouk/Zoé SUI [15]

29-May 13:30 Tina/Anastasija LAT [3] – Müller/Tillmann GER [10]

29-May 13:30 Anouk/Zoé SUI [15] – Klinger D./Klinger R. AUT [22] [Q]

Pool D

Brunner/Hüberli SUI [4] – Izuzquiza/Tania ESP [21] [Q] 2-1 (19-21, 21-16, 17-15)

Thamela/Victoria BRA [9] – Svozilova/Stochlova CZE [16] 2-0 (21-19, 21-13)

28-May 16:00 Brunner/Hüberli SUI [4] – Svozilova/Stochlova CZE [16]

28-May 16:00 Thamela/Victoria BRA [9] – Izuzquiza/Tania ESP [21] [Q]

29-May 10:40 Brunner/Hüberli SUI [4] – Thamela/Victoria BRA [9]

29-May 10:40 Svozilova/Stochlova CZE [16] – Izuzquiza/Tania ESP [21] [Q]

Pool E

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [5] – Davidova/Khmil UKR [20] [Q] 2-0 (21-16, 21-19)

Sandra/Anna GER [8] – Hughes/Batenhorst USA [17] [Q] 0-2 (19-21, 17-21)

28-May 14:00 Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [5] – Hughes/Batenhorst USA [17] [Q]

28-May 15:00 Sandra/Anna GER [8] – Davidova/Khmil UKR [20] [Q]

29-May 11:40 Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [5] – Sandra/Anna GER [8]

29-May 11:40 Hughes/Batenhorst USA [17] [Q] – Davidova/Khmil UKR [20] [Q]

Pool F

Melissa/Brandie CAN [6] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [19] [Q] 2-0 (21-15, 21-16)

Mäder/Kernen SUI [7] [Q] – Quiggle/Loreen USA [18] [Q] LIVE – 1-1 (17-21, 21-18, 6-5)

28-May 16:00 Melissa/Brandie CAN [6] – Quiggle/Loreen USA [18] [Q]

28-May 14:00 Mäder/Kernen SUI [7] [Q] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [19] [Q]

29-May 12:30 Melissa/Brandie CAN [6] – Mäder/Kernen SUI [7] [Q]

29-May 13:30 Quiggle/Loreen USA [18] [Q] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [19] [Q]

TORNEO MASCHILE

Turno di qualificazione: Oliva/Kurka CZE [15] – Perusic/Sedlak CZE [2] 1-2 (9-21, 21-16, 11-15)

Dzavoronok/Sepka CZE [7] – Semerad/Stocek CZE [10] 2-0 (21-19, 21-18)

Bedritis/Rinkevics LAT [11] – Ringøen/Aas NOR [6] 2-0 (21-17, 21-18)

Luini/Immers NED [3] – Friedl, F./Schnetzer AUT [14] 2-0 (22-20, 21-13)

Seidl, R./Seiser AUT [13] – Schachter/Pickett CAN [4] 2-1 (22-20, 19-21, 22-20)

Shaw/Partain USA [5] – Rumsevicius/Palubinskas LTU [12] 2-0 (21-11, 21-12)

Pedrosa/Campos POR [9] – Arthur/Adrielson BRA [8] 1-2 (21-18, 16-21, 11-15)

Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [1] – Bulgacs O./Graudins LAT [16] 2-0 (21-14, 21-19)

Gironi. Pool A

28-May 12:00 Åhman/Hellvig SWE [1] – Seidl, R./Seiser AUT [24] [Q]

28-May 12:00 Łosiak/Bryl POL [12] – Andre/Renato BRA [13] [Q]

28-May 17:00 Åhman/Hellvig SWE [1] – Andre/Renato BRA [13] [Q]

28-May 17:00 Łosiak/Bryl POL [12] – Seidl, R./Seiser AUT [24] [Q]

29-May 14:20 Åhman/Hellvig SWE [1] – Łosiak/Bryl POL [12]

29-May 14:20 Andre/Renato BRA [13] [Q] – Seidl, R./Seiser AUT [24] [Q]

Pool B

28-May 09:00 Cherif/Ahmed QAT [2] – Bedritis/Rinkevics LAT [23] [Q]

28-May 09:00 Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA [11] [Q] – Crabb/Benesh USA [14]

29-May 09:50 Cherif/Ahmed QAT [2] – Crabb/Benesh USA [14]

29-May 09:50 Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA [11] [Q] – Bedritis/Rinkevics LAT [23] [Q]

29-May 17:10 Cherif/Ahmed QAT [2] – Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA [11] [Q]

29-May 17:10 Crabb/Benesh USA [14] – Bedritis/Rinkevics LAT [23] [Q]

Pool C

28-May 10:00 Plavins/Fokerots LAT [3] – Arthur/Adrielson BRA [22] [Q]

28-May 10:00 Boermans/Brouwer NED [10] – Hammarberg/Berger T. AUT [15]

28-May 18:00 Plavins/Fokerots LAT [3] – Hammarberg/Berger T. AUT [15]

28-May 17:00 Boermans/Brouwer NED [10] – Arthur/Adrielson BRA [22] [Q]

29-May 15:20 Plavins/Fokerots LAT [3] – Boermans/Brouwer NED [10]

29-May 14:20 Hammarberg/Berger T. AUT [15] – Arthur/Adrielson BRA [22] [Q]

Pool D

28-May 11:00 Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [4] – Dzavoronok/Sepka CZE [21] [Q]

28-May 12:00 van de Velde/de Groot NED [9] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [16] [Q]

29-May 09:00 Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [4] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [16] [Q]

29-May 09:00 van de Velde/de Groot NED [9] – Dzavoronok/Sepka CZE [21] [Q]

29-May 16:10 Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [4] – van de Velde/de Groot NED [9]

29-May 17:10 Grimalt M./Grimalt E. CHI [16] [Q] – Dzavoronok/Sepka CZE [21] [Q]

Pool E

28-May 09:00 Evandro/Arthur Lanci BRA [5] – Perusic/Sedlak CZE [20] [Q]

28-May 11:00 Rotar/Gauthier-Rat FRA [8] – Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [17] [Q]

29-May 09:00 Evandro/Arthur Lanci BRA [5] – Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [17] [Q]

29-May 09:50 Rotar/Gauthier-Rat FRA [8] – Perusic/Sedlak CZE [20] [Q]

29-May 15:20 Evandro/Arthur Lanci BRA [5] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [8]

29-May 16:10 Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [17] [Q] – Perusic/Sedlak CZE [20] [Q]

Pool F

28-May 10:00 Trousil/Schweiner CZE [6] – Shaw/Partain USA [19] [Q]

28-May 11:00 Daubas/Aye, C. FRA [7] – Luini/Immers NED [18] [Q]

28-May 18:00 Trousil/Schweiner CZE [6] – Luini/Immers NED [18] [Q]

28-May 18:00 Daubas/Aye, C. FRA [7] – Shaw/Partain USA [19] [Q]

29-May 15:20 Trousil/Schweiner CZE [6] – Daubas/Aye, C. FRA [7]

29-May 16:10 Luini/Immers NED [18] [Q] – Shaw/Partain USA [19] [Q]