A Ostrava Åhman/Hellvig senza rivali, Perusic torna protagonista. Melissa/Brandie trionfano tra le donne

L’Elite16 di Ostrava si chiude nel segno della continuità per i campioni olimpici e di una favola sportiva tutta ceca. L’ultima giornata della prestigiosa tappa del Beach Pro Tour ha regalato emozioni, colpi di scena e anche un episodio sfortunato che potrebbe avere conseguenze importanti per il prosieguo della stagione.

Nel torneo maschile i riflettori erano puntati sulla semifinale tra i campioni olimpici svedesi Åhman/Hellvig e i qatarioti Cherif/Ahmed, una sfida che stava mantenendo tutte le promesse della vigilia. Dopo una battaglia equilibratissima, il match è stato però condizionato dall’infortunio accusato da Cherif sul punteggio di 10-10 nel tie-break. Il qatariota è stato costretto a fermarsi e la coppia mediorientale non ha potuto proseguire il torneo, rinunciando sia alla conclusione della semifinale sia alla finale per il terzo posto contro gli statunitensi Crabb/Benesh. Resta ora da capire l’entità del problema fisico in vista dei prossimi appuntamenti del circuito mondiale.

La notizia più bella della giornata è arrivata però dalla sorprendente corsa di Perusic/Sedlak. La coppia ceca, schierata insieme per la prima volta in una competizione internazionale e partita addirittura dalle qualificazioni, ha conquistato una prestigiosa finale superando in semifinale gli americani Crabb/Benesh per 2-1 (19-21, 21-12, 15-13). Un risultato che ha acceso l’entusiasmo del pubblico di casa e che ha riportato sotto i riflettori Ondrej Perusic, campione del mondo nel 2023 insieme a David Schweiner e nuovamente protagonista ad altissimo livello nel World Tour.

Il sogno ceco si è però fermato nell’atto conclusivo. In finale gli svedesi Åhman/Hellvig hanno confermato il loro status di riferimento mondiale imponendosi con autorità per 2-0 (21-19, 21-14). Una vittoria che conferma la straordinaria solidità della coppia scandinava, capace di gestire al meglio una giornata complicata e di aggiungere un altro titolo di prestigio al proprio palmares.

Nel torneo femminile successo convincente per le canadesi Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson, che continuano a confermarsi tra le coppie più competitive del circuito. In semifinale avevano superato le svizzere Mäder/Kernen per 2-1 (21-16, 18-21, 15-9), mentre nell’altra sfida le olandesi Stam/Schoon avevano avuto la meglio sulle brasiliane Thamela/Victoria con un netto 2-0 (21-18, 21-16).

La finale non ha avuto storia. Le canadesi hanno dominato il confronto contro le neerlandesi imponendosi per 2-0 (21-16, 21-14) e conquistando meritatamente il gradino più alto del podio. Alle spalle delle finaliste hanno chiuso le brasiliane Thamela/Victoria, vincitrici della finale per il terzo posto contro le svizzere Mäder/Kernen per 2-0 (21-19, 21-12).