Ostrava amara per l’Italia: Gottardi/Orsi Toth eliminate agli ottavi

Si ferma agli ottavi di finale l’avventura di Reka Orsi Toth e Valentina Gottardi all’Elite 16 di Ostrava. Una prima parte di stagione non facile per le azzurre ha presentato il conto sula sabbia della Repubblica Ceca dopo l’exploit di Brasilia e ancora una volta, come ieri nell’ultimo match del girone, è stata una coppia tedesca a battere le azzurre, che si sono inchinate a Muller/Tillmann al termine di un match a senso unico.

Nel primo set la coppia tedesca trova subito il ritmo giusto e si porta avanti 7-3 e 11-7. le azzurre restano in scia fino al 15-13, poi moillano la presa e nel finale le teutoniche non hanno problemi ad imporsi con il punteggio di 21-15. Nel secondo set ancora partenza a razzo di Muller/Tillmann ma Gottardi/Orsi Toth tornano sotto sull’8 pari. L’equilibrio dura fino al 15-14 per le tedesche che prendono il largo nel finale con un break di 3-0 (18-14) e vincono 21-17 senza troppe difficoltà.

dopo una giornata ricca di colpi di scena, il tabellone ha definito le quattro semifinaliste che domenica si contenderanno un posto nella finalissima. Gli ottavi di finale hanno confermato l’elevatissimo livello della competizione, con diverse sfide equilibrate e alcune eliminazioni eccellenti.

Tra le protagoniste della giornata ci sono state le svizzere Mäder/Kernen, provenienti dalle qualificazioni, che hanno proseguito la loro sorprendente cavalcata superando in due set le statunitensi Cheng/Kraft. Vittoria convincente anche per le brasiliane Carol/Rebecca, capaci di piegare le svizzere Brunner/Hüberli in due parziali molto combattuti, mentre le canadesi Melissa/Brandie hanno regolato con autorità le tedesche Sandra/Anna.

Nei quarti di finale sono arrivate alcune delle sorprese più importanti del torneo. Le brasiliane Thamela/Victoria hanno confermato il loro eccellente stato di forma eliminando le tedesche Müller/Tillmann con il punteggio di 2-0, al termine di un primo set spettacolare chiuso soltanto ai vantaggi sul 28-26. Ancora più clamorosa l’impresa delle olandesi Stam/Schoon, che hanno estromesso dalla competizione le numero uno del seeding Cruz/Brasher imponendosi 2-1 dopo una vera battaglia.

Nella parte bassa del tabellone continua invece la favola delle svizzere Mäder/Kernen, che hanno eliminato le campionesse brasiliane Carol/Rebecca al termine di un match combattutissimo concluso al tie break. Le canadesi Melissa/Brandie hanno invece staccato il pass per le semifinali grazie al successo in due set sulle lettoni Tina/Anastasija.

Le semifinali promettono grande spettacolo. Alle ore 9.00 andrà in scena la sfida tra Stam/Schoon e Thamela/Victoria, confronto tra due coppie che hanno saputo eliminare avversarie di altissimo livello e che arrivano con grande fiducia all’appuntamento. Un’ora più tardi toccherà a Melissa/Brandie affrontare Mäder/Kernen: da una parte l’esperienza e la solidità delle canadesi, dall’altra la straordinaria corsa delle svizzere, partite dalle qualificazioni e ormai autentica rivelazione del torneo ceco.

Il torneo maschile ha definito il quadro delle semifinali al termine di una giornata intensa, caratterizzata da sfide equilibrate, rimonte e diverse sorprese. Il tabellone a eliminazione diretta ha visto uscire di scena alcune delle coppie più accreditate, mentre altre hanno confermato il proprio status di protagoniste. Nei playoff hanno staccato il pass per gli ottavi gli argentini Capogrosso/Capogrosso, autori di una prestazione autoritaria contro i brasiliani Arthur/Adrielson, battuti con un netto 2-0. Più combattuta la sfida tra i polacchi Łosiak/Bryl e i cechi Dzavoronok/Sepka, risolta soltanto al tie break dopo una lunga battaglia.

Gli ottavi hanno regalato spettacolo e colpi di scena. Gli olandesi van de Velde/de Groot hanno eliminato i francesi Chouikh/Genevieve-Gardoque, mentre i campioni olimpici svedesi Åhman/Hellvig hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per piegare i francesi Rotar/Gauthier-Rat al terzo set. Vittoria in due parziali per i qatarioti Cherif/Ahmed, capaci di superare gli svedesi Hölting Nilsson/Andersson. Grande impresa per i fratelli Capogrosso, che dopo aver superato il playoff hanno eliminato anche i brasiliani Andre/Renato al termine di una sfida combattutissima. Successi anche per gli statunitensi Crabb/Benesh, per gli olandesi Boermans/Brouwer, per i cechi Perusic/Sedlak e per i francesi Daubas/Aye, autori dell’eliminazione dei lettoni Plavins/Fokerots.

I quarti di finale hanno ulteriormente alzato il livello tecnico. Åhman/Hellvig hanno ribaltato van de Velde/de Groot dopo aver perso il primo set, imponendosi con autorità nel tie break. Stessa sorte per gli argentini Capogrosso/Capogrosso, protagonisti di un’altra eccellente prestazione contro Cherif/Ahmed ma costretti ad arrendersi al terzo set dopo essere stati avanti di un parziale. Gli americani Crabb/Benesh hanno superato in rimonta gli olandesi Boermans/Brouwer, mentre i cechi Perusic/Sedlak hanno continuato la loro straordinaria corsa eliminando i francesi Daubas/Aye con un secco 2-0.

Le semifinali si annunciano di altissimo livello. Da una parte Perusic/Sedlak, partiti dalle qualificazioni e capaci di eliminare due coppie di primo piano come Trousil/Schweiner e Daubas/Aye, proveranno a proseguire la loro favola contro gli statunitensi Crabb/Benesh, reduci da due successi pesanti nel tabellone principale. Dall’altra parte andrà in scena una sfida dal sapore di finale anticipata tra i qatarioti Cherif/Ahmed e gli svedesi Åhman/Hellvig, rispettivamente seconda e prima testa di serie del torneo. Un confronto che mette di fronte due delle coppie più forti del panorama mondiale e che potrebbe decidere il futuro vincitore dell’Elite 16 ceco.

TORNEO FEMMINILE

Ottavi di finale: 3Mäder/Kernen (SUI) [7] [Q] – Cheng/Kraft (USA) [11] 2-0 (21-17, 21-16)

Carol/Rebecca (BRA) [2] – Brunner/Hüberli (SUI) [4] 2-0 (21-19, 22-20)

Melissa/Brandie (CAN) [6] – Sandra/Anna (GER) [8] 2-0 (21-19, 21-17)

Tina/Anastasija (LAT) [3] – Hughes/Batenhorst (USA) [17] [Q] 2-1 (21-18, 22-24, 17-15)

Thamela/Victoria (BRA) [9] – Anouk/Zoé (SUI) [15] 2-1 (14-21, 21-17, 15-12)

Müller/Tillmann (GER) [10] – Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) [5] 2-0 (21-15, 21-17)

Stam/Schoon (NED) [12] – Quiggle/Loreen (USA) [18] [Q] 2-0 (21-12, 21-15)

Cruz/Brasher (USA) [1] – Kylie/Maixnerova (CZE) [23] [Q] 2-0 (21-12, 21-17)

Quarti di finale: Thamela/Victoria (BRA) [9] – Müller/Tillmann (GER) [10] 2-0 (28-26, 21-19)

Stam/Schoon (NED) [12] – Cruz/Brasher (USA) [1] 2-1 (21-19, 14-21, 17-15)

Mäder/Kernen (SUI) [7] [Q] – Carol/Rebecca (BRA) [2] 2-1 (21-16, 20-22, 15-13)

Melissa/Brandie (CAN) [6] – Tina/Anastasija (LAT) [3] 2-0 (21-17, 23-21)

Semifinali: 31-May 09:00 Stam/Schoon (NED) [12] – Thamela/Victoria (BRA) [9]

31-May 10:00 Melissa/Brandie (CAN) [6] – Mäder/Kernen (SUI) [7] [Q]

TORNEO MASCHILE

Playoff: Capogrosso N./Capogrosso T. (ARG) [17] [Q] – Arthur/Adrielson (BRA) [22] [Q] 2-0 (21-13, 21-14)

Łosiak/Bryl (POL) [12] – Dzavoronok/Sepka (CZE) [21] [Q] 2-1 (17-21, 21-18, 15-12)

Ottavi di finale: van de Velde/de Groot (NED) [9] – Chouikh/Genevieve-Gardoque (FRA) [11] [Q] 2-0 (22-20, 21-18)

Åhman/Hellvig (SWE) [1] – Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [8] 2-1 (21-16, 18-21, 16-14)

Cherif/Ahmed (QAT) [2] – Hölting Nilsson/Andersson, E. (SWE) [4] 2-0 (21-19, 21-18)

Capogrosso N./Capogrosso T. (ARG) [17] [Q] – Andre/Renato (BRA) [13] [Q] 2-1 (13-21, 21-14, 16-14)

Crabb/Benesh (USA) [14] – Łosiak/Bryl (POL) [12] 2-0 (23-21, 21-15)

Boermans/Brouwer (NED) [10] – Shaw/Partain (USA) [19] [Q] 2-0 (30-28, 21-17)

Perusic/Sedlak (CZE) [20] [Q] – Trousil/Schweiner (CZE) [6] 2-0 (28-26, 21-15)

Daubas/Aye, C. (FRA) [7] – Plavins/Fokerots (LAT) [3] 2-1 (19-21, 21-18, 15-12)

Quarti di finale: Åhman/Hellvig (SWE) [1] – van de Velde/de Groot (NED) [9] 2-1 (13-21, 21-19, 15-6)

Cherif/Ahmed (QAT) [2] – Capogrosso N./Capogrosso T. (ARG) [17] [Q] 2-1 (19-21, 21-15, 21-19)

Crabb/Benesh (USA) [14] – Boermans/Brouwer (NED) [10] 2-1 (18-21, 21-16, 15-12)

Perusic/Sedlak (CZE) [20] [Q] – Daubas/Aye, C. (FRA) [7] 2-0 (21-19, 21-18)

Semifinali: 31-May 11:00 Perusic/Sedlak (CZE) [20] [Q] – Crabb/Benesh (USA) [14]

31-May 12:00 Cherif/Ahmed (QAT) [2] – Åhman/Hellvig (SWE) [1]