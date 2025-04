Aryna Sabalenka polemizza col giudice di sedia: cosa è successo a Stoccarda

Un episodio curioso si è verificato nel quarto di finale del WTA500 di Stoccarda (Germania) tra la n.1 del mondo, Aryna Sabalenka, e la belga Elise Mertens. Una partita vinta dalla bielorussa col punteggio di 6-4 6-1, costretta però a inseguire nel primo set indietro di un break.

Proprio nel primo parziale, è accaduto che Sabalenka non sia stata affatto convinta dalla chiamata elettronica di una palla importante, chiedendo al giudice di sedia di intervenire per verificare il segno. Da regolamento, però, l’arbitro non può intervenire e quindi, piuttosto contrariata da questo rifiuto, Aryna non ha deciso di servirsi del proprio telefono e di scattare una foto sul segno incriminato.

While Elise Mertens takes a MTO, Aryna Sabalenka asks the umpire to come back and check the ball mark from the previous game.

Umpire Bley refuses to come down as she already made a decision.

Sabalenka believes the ball was in while facing break point at 15-40. pic.twitter.com/90IeZYKAmZ

