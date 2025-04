Aria di casa a Monaco di Baviera per Zverev. Operazione rinascita per il tedesco. L’Italia schiera Cobolli e Darderi

La finale in programma alle 12:00 tra Alcaraz e Musetti assegnerà il titolo del torneo ATP di Montecarlo, primo grande appuntamento stagionale sulla terra. La stagione sul rosso entra sempre più nel vivo e propone altri due appuntamenti di prestigio, tappe di avvicinamento al Master 1000 di Madrid al via la prossima settimana.

Il torneo di Monaco di Baviera, elevatosi al rango di ATP 500 negli ultimi anni, si allinea ai nastri di partenza per decidere chi raccoglierà l’eredità di Jan Lennard Struff, vincitore dello scorso anno nella finale giocata contro l’americano Taylor Fritz. Testa di serie numero 1 e, almeno sulla carta, favorito indiscusso per il titolo è Alexander Zverev. La finale raggiunta a Melbourne rappresenta il miglior risultato ottenuto dal numero due del mondo in questo complicato inizio annata. Qualche scelta sbagliata e la pressione derivante dalla possibilità di poter scavalcare Sinner nella corsa al numero 1 sembrano aver attanagliato il tedesco, al momento lontano dal suo miglior tennis.

Vuole guadagnare fiducia sul rosso Ben Shelton. Lo statunitense ha salutato Montecarlo al primo turno perdendo nettamente, dopo aver vinto il primo set al tie-break con Alejandro Davidovich Fokina. Lo spagnolo è certamente stato protagonista di una settimana eccellente spingendosi fino alle semifinali, il numero 13 del mondo può però esprimersi su standard di rendimento decisamente più elevati.

Due titoli già all’attivo per Felix-Auger Aliassime nel primo scorcio di 2025. I forfait di Fritz e Hurkacz spingono il canadese nel ruolo di terzo favorito del seeding. La terra non è certamente la sua superficie ideale, il numero 19 del mondo tuttavia sa essere sempre cliente scomodo che prima di alzare bandiera bianca lotta con il coltello tra i denti su ogni palla.

Da seguire con particolare attenzione il cammino di Jakub Mensik titolare della testa di serie numero sei. Il ceco torna in campo dopo il meritato trionfo nell’ATP 1000 di Miami per mettersi alla prova anche sui campi in rosso e confermare di poter continuare la sua prepotente scalata.

L’Italia si affida a due giocatori in ottima forma, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. I vincitori dei tornei di Bucarest e Marrakech proveranno a ritagliarsi uno spazio importante nel contesto di un tabellone comunque impegnativo per cercare di proseguire nel loro buon momento e di guadagnare posizioni nel ranking.