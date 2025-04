Alba Blaj-Novara oggi in tv, CEV Cup volley femminile 2025: orario finale ritorno, programma, streaming

Mancano solo due set alla Igor Gorgonzola Novara per mettere le mani sulla sua terza Coppa CEV, il quarto trofeo internazionale della sua storia. Le piemontesi puntano a concludere una settimana da sogno nella trasferta sul campo dell’Alba Blaj, già superata 3-1 nella gara di andata. Nel mezzo, un’impresa memorabile per la squadra di Lorenzo Bernardi, capace di infliggere a Conegliano una netta sconfitta per 3-0, interrompendo così una striscia di 50 vittorie consecutive della formazione veneta.

Con questo carico di entusiasmo, Novara si prepara alla sfida in terra rumena, consapevole della propria superiorità, emersa chiaramente nel primo confronto. Tuttavia, l’Alba Blaj ha dimostrato di essere un avversario ostico, soprattutto tra le mura amiche, e la squadra piemontese dovrà mantenere alta la concentrazione. Già nella gara di andata, infatti, un calo di tensione ha rischiato di complicare la situazione. Nulla è ancora deciso, ma basteranno due set per alzare il trofeo, che renderebbe ancora più speciale una stagione già ricca di soddisfazioni.

Novara ha conquistato la finale dopo un lungo percorso, eliminando LKS Lodz, Kuzey Boru Genclik, Maritsa Plovdiv e THY Istanbul. Dall’altra parte della rete, l’Alba Blaj, vicecampione di Romania, è una squadra che ha già messo in bacheca la Supercoppa nazionale e che ha appena strappato il pass per la finale scudetto, superando in due partite sia il Corona Brasov in semifinale che il Targoviste nei quarti. Le rumene hanno dominato la regular season e in CEV Cup hanno raggiunto la finale dopo aver eliminato le macedoni del Rabotnicki Skopije, le ceche del Prostejov, le spagnole dell’Avarca de Menorca, le portoghesi del Porto e il Vasas Oduda Budapest. L’Alba Blaj è guidata dall’allenatore Guillermo Naranjo Hernández, affiancato da uno staff tecnico che parla anche italiano: con lui ci sono Marco Musso, Marco Chiodini (assistente) e Matteo Angiolini (preparatore atletico).

Il fischio d’inizio è in programma al Polivalenta ALBA BLAJ di Blaj alle 17.00 di martedì 1 aprile. La diretta tv sarà disponibile sul canale 201 Sky Sport Uno e 204 Sky Sport Arena della piattaforma Sky. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Alba Blaj e Igor Gorgonzola Novara

CALENDARIO CEV CUP VOLLEY FEMMINILE 2024-2025

Pala Igor Gorgonzola Novara – Finale andata

Martedì 1 aprile

Ore 17.00 Alba Blaj-Igor Gorgonzola Novara Diretta Tv su Sky Sport Uno, canale 201 e Sky Sport Arena, canale 204, della piattaforma Sky

PROGRAMMA CEV CUP 2024-2025 : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, canale 201 e Sky Sport Arena, canale 204 della piattaforma Sky

Diretta streaming: Eurovolley Tv (eurovolley.tv)

Diretta Live testuale: OA Sport.