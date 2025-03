Volley femminile, Novara a un passo dalla CEV Cup: Alba Blaj sconfitto nella finale d’andata

Novara ha sconfitto l’Alba Blaj per 3-1 (25-12; 25-20; 20-25; 25-17) nella finale d’andata della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. La formazione piemontese, reduce dalla brutta battuta d’arresta contro Conegliano nella gara-1 della semifinale scudetto, si è imposta di fronte al proprio pubblico del PalaIgor e si è avvicinata alla conquista del trofeo.

Per alzare al cielo la coppa bisognerà imporsi in due set nel match di ritorno in programma settimana prossima in Romania, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi hanno dominato il primo set, mentre nella seconda frazione hanno conservato un break di vantaggio fino al 21-19 per poi piazzare un micidiale rush finale.

Le padrone di casa si sono fatte sorprendere dalle ospiti nel corso del terzo parziale, ma nel quarto set hanno ripreso in mano il pallino del gioco davanti a 3.550 spettatori e si sono involate verso il successo in 92 minuti di gioco. A trascinare Novara sono state l’opposto Tatiana Tolok (22 punti, 5 muri, 2 ace, 52% in fase offensiva) e la schiacciatrice Lina Alsmeier (16 punti, 59% in attacco e 79% in ricezione), affiancata di banda da Mayu Ishikawa (11 punti).

La regista Francesca Bosio (4 punti) ha ben sfruttato anche le centrali Maja Aleksic (8 punti, 3 muri) e Federica Squarcini (8 punti, 2 muri), il libero Eleonora Fersino ha chiuso con il 73% in ricezione. Tra le fila dell’Alba Blaj le migliori sono state Amelie Rotar (15), Yelyzaveta Ruban (11) e Drussyla Felix Costa (10).