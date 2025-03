Volley femminile, Egonu trascina Milano nel vibrante 3-2 su Scandicci: serie sul 2-0

Milano espugna il PalaWanny di Firenze e si porta sul 2-0 nella serie di semifinale dei play-off. Contro una Savino del Bene Scandicci mai doma, la squadra di Lavarini va avanti 2-0, viene raggiunta sul 2-2 e si aggiudica un tie break tiratissimo. Non bastano alla squadra toscana i 38 punti di una Antropova implacabile in attacco e al servizio (8 ace) per pareggiare il conto nella serie. In questo momento la Numia sembra aver trovato solidità e continuità e ora la squadra lombarda avrà il primo match ball per la finale tra le mura amiche.

Nel primo set Milano piazza da subito la bandierina. La squadra di Lavarini sta bene, va sull’onda dell’entusiasmo per la vittoria di gara 1 e cerca di pigiare sull’acceleratore portandosi sul 17-13 con l’attacco in primo tempo di Kurtagic e poi sul 19-14, ma Scandicci ha il merito di non mollare. Nel finale le toscane si fanno minacciose: prima Mingardi porta Scandicci al -1 sul 23-22, poi sbaglia l’attacco del possibile pari, lanciando la Numia al successo del set con il punteggio di 25-23 e la firma di Paola Egonu.

Nel secondo parziale Scandicci sembra poter rispondere alla squadra di Lavarini. La squadra di casa parte avanti 4-0, ma Milano non lascia spazio alle toscane e si rimette in carreggiata. Le padrone di casa riaprono il gas e si portano avanti 16-12, ma la Numia torna di nuovo sotto sul 16-15. Il terzo e ultimo scatto di Scandicci frutta il 19-16, ma con Daalderop Milano pareggia a quota 20 e poi mette la freccia sfruttando un paio di errori della formazione toscana, che si deve arrendere sull’attacco di Nika Daalderop (25-23).

Nonostante una partenza ad handicap, Scandicci non molla nel terzo set. Da 7-10 la squadra di casa si porta avanti 17-13 con Antropova e Herbots sugli scudi. La Numia non perde la calma e tesse la sua tela. Dal 20-16, le milanesi piazzano un break di 5-0 e scavalcano le rivali. Arrivo in volata che questa volta però premia la squadra toscana: dal 21-22 sale in cattedra Nwakalor con due attacchi vincenti e un muro, aprendo la strada per il 25-23 causato da un tocco falloso di Orro.

Sulle ali dell’entusiasmo, la Savino del Bene parte forte anche nel quarto set: la squadra di casa vola sul 14-10, ma il vantaggio non basta per mettere sotto la Numia, che ricomincia a macinare gioco e opera il sorpasso sul 17-18. Il finale del set, però, è tutto di Scandicci, con Antropova ed Herbots che martellano da tutte le parti e costringono le avversarie al tie break: 25-20.

Nel quinto set parte meglio Milano, portandosi 3-1 con Egonu, ma Antropova pareggia il conto a quota 6. Milano riparte e, a cavallo del cambio di campo, riesce a trovare il break che la porta sull’11-7. Partita finita? No, perché Scandicci ci crede, resta a galla con Antropova e pareggia a quota 13 con il muro su Sylla. Il primo tempo di Kurtagic e il contrattacco di Egonu, però, regalano il successo a Milano (15-13). In casa Scandicci 38 i punti di Antropova, 12 di Nwwakalor, 11 di Herbots e 10 di Mingardi. Per Milano 23 punti di Egonu, 17 di Kurtagic e Daalderop e 11 di Sylla.