LIVE Alba Blaj-Novara, Finale CEV Cup volley femminile in DIRETTA: piemontesi per alzare il trofeo in Romania

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di ritorno della finale di Cev Cup femminile 2024-2025 di pallavolo tra Alba Blaj e Igor Gorgonzola Novara. Due set dividono la Igor Gorgonzola Novara dalla sua terza Coppa Cev, il quarto trofeo internazionale della storia. Le piemontesi vogliono completare la loro settimana magica sul campo dell’Alba Blaj, battuta 3-1 nella gara di andata. In mezzo l’impresa della stagione per la squadra di Lorenzo Bernardi, che ha sconfitto 3-0 Conegliano, infliggendo la prima battuta d’arresto della stagione alle venete, che arrivavano da 50 successi a fila.

È dunque una Novara carica a palla quella che si appresta ad affrontare la trasferta in terra rumena. La partita di andata ha detto che tra le due squadre la differenza c’è e si vede, ma attenzione perché la squadra rumena in casa si trasforma e perché Novara non deve mai perdere la concentrazione: la squadra piemontese ha la caratteristica di calare vistosamente (è capitato anche all’andata) non appena abbassa leggermente la soglia dell’attenzione, per cui nulla è già scritto, anche se basteranno due set alla Igor Gorgonzola per alzare il trofeo, che impreziosirebbe una stagione che qualche soddisfazione l’ha già regalata. Novara ha raggiunto la finale di Cev Cup dopo un lungo percorso che ha visto la squadra di Lorenzo Bernardi eliminare in sequenza l’LKS Lodz, il Kuzey Boru Genclik, il Maritsa Plovdiv e il THY Istanbul.

Dall’altra parte della rete c’è la squadra che lo scorso anno ha chiuso al secondo posto il campionato rumeno, vincendo però la Supercoppa nazionale e che quest’anno ha già conquistato il posto nella finale dei playoff scudetto, eliminando in due partite il Corona Brasov in semifinale e in due partite il Targoviste nei quarti. Le rumene hanno stravinto la regular season e in Cev Cup hanno raggiunto la finale eliminando in sequenza le macedoni del Nord del Rabotnicki Skopije, le ceche del Prostejov, le spagnole dell’Avarca de Menorca, le portoghesi del Porto e il Vasas Oduda Budapest. La squadra rumena è allenata dallo spagnolo Guillermo Naranjo Hernández ma dello staff tecnico fanno parte anche Marco Musso, Marco Chiodini come assistente e Matteo Angiolini come preparatore atletico. In cabina di regia c’è una conoscenza del campionato italiano, la ceca Katerina Valkova, arrivata all’Alba dal Busto Arsizio nell’estate scorsa. Al suo fianco la slovacca Lenka Skalicka. L’opposta è la bulgara Monika Krasteva, 26 anni, proveniente dal Targoviste, affiancata dalla polacca Marta Matejko e dalla statunitense Amina Schakleford.

Le bande sono l’azera Yelyzaveta Samadova-Ruban, arrivata dal Lugoj, squadra rumena e passata anche da Scandicci nella stagione 2017/18, e la brasiliana Drussyla Costa, che ha scelto l’Alba Blaj per la prima esperienza fuori da casa. È infatti proveniente dall’Osasco. Attenzione anche a un’altra conoscenza del campionato italiano, Amelie Rotar, arrivata a metà stagione da Roma e spesso utile alla causa. Al centro giocano la brasiliana Mara Ferreira Leao, proveniente dall’Esporte Club Pinheiro, e l’azera Olena Kharchenko, proveniente dal Prometey, squadra ucraina. Il libero è Alexandra Ciucu, arrivata anche lei in estate dal Targoviste.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della gara di ritorno della finale di Cev Cup femminile 2024-2025 di pallavolo tra Alba Blaj e Igor Gorgonzola Novara, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 17.00!