IMPRESA NOVARA! Cancella l’imbattibilità di Conegliano con un secco 3-0 e riapre la semifinale scudetto

Novara ha firmato un’impresa che resterà negli annali della pallavolo italiana, infliggendo una sonora sconfitta a Conegliano dopo addirittura 50 vittorie consecutive. La corazzata veneta non perdeva un incontro addirittura dal 17 aprile 2024, quando si dovette inchinare al cospetto di Scandicci al tie-break della gara-1 della finale scudetto. Le Campionese d’Italia, d’Europa e del mondo sono state bloccate con il massimo scarto dalle piemontesi nella gara-2 della semifinale dei playoff che assegnano il tricolore e così la serie al meglio dei cinque incontri è in perfetta parità (1-1).

Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi avevano già fatto soffrire le Pantere nel match di ritorno della regular season (unica squadra a costringere il sestetto di Daniele Santarelli al tie-break durante questa annata agonistica), ma poi non erano mai state in partita nel primo atto della semifinale e sembravano non poter offrire una grande resistenza alle ribattezzate padrone del volley. Oggi hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo di fronte al proprio pubblico del PalaIgor e hanno annichilito la grande favorita della vigilia, imponendosi con un secco 3-0 (25-19; 25-20; 25-23) e ravvivando la sfida che vale la qualificazione all’atto conclusivo (passa il turno chi vince tre incontri).

Novara ha operato un micidiale allungo nella parte centrale del primo e del secondo set, mentre nel terzo parziale si è trovata sotto per 7-3 e 12-9, prima di ribaltare il punteggio di forza, issarsi sul 20-15, contenere il tentativo di rimonta delle ospiti (24-23) e chiudere i conti. Le piemontesi sono state più precise in attacco e al servizio sono risultata più incisive (7 ace contro 2), fiaccando le Pantere con una fase offensiva granitica e alzando le barricate in ricezione.

La regina della serata è stata la bomber Tatiana Tolok (26 punti, 2 muri, 3 ace), la palleggiatrice Francesca Bosio ha mandato in doppia cifra le schiacciatrici Lina Alsmeier e Mayu Ishikawa (12 punti a testa), al centro hanno giocato Sara Bonifacio (9 punti) e Maja Aleksic (4). Tra le fila di Conegliano la migliore è stata l’opposto Isabelle Haak (20 punti, 5 muri), 10 punti (3 muri) per il martello Zhu Ting affiancata di banda da una spenta Gabi (6) sotto la regia di Joanna Wolosz, al centro Sarah Fahr (7) e Cristina Chirichella (3).

La gara-3 andrà in scena domenica 6 aprile (ore 15.20) al PalaVerde di Treviso (il fattore del campo è in favore di Conegliano, Novara dovrà necessariamente espugnare quel fortino se vorrà accedere alla finale), l’Imoco potrà riposarsi e riflettere a lungo sulla sconfitta odierna mentre la Igor è attesa dalla finale di ritorno della CEV Cup (martedì 1° aprile in Romania, tra le mura amiche dell’Alba Blaj, ripartendo dal 3-1 dell’andata).