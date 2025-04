A quanti punti da Sinner possono portarsi Alcaraz e Zverev a Montecarlo: i possibili distacchi

Nel nuovo aggiornamento del ranking ATP, rilasciato questa mattina, Jannik Sinner è primo a quota 10330, davanti al tedesco Alexander Zverev, secondo con 7645, a -2685, ed allo spagnolo Carlos Alcaraz, terzo a quota 6720, a -3610.

La squalifica di Jannik Sinner terminerà domenica 4 maggio, e fino ad allora si giocheranno ancora il Masters 1000 di Montecarlo, scattato ieri, i 500 di Barcellona e Monaco di Baviera, previsti nella settimana di Pasqua, ed il Masters 1000 di Madrid, che terminerà proprio il 4 maggio.

Jannik Sinner, dunque, non potrà difendere i 400 punti guadagnati lo scorso anno con la semifinale a Montecarlo, e vedrà avvicinarsi i suoi rivali, dato che Zverev scarta i 100 punti degli ottavi del 2024, mentre Alcaraz saltò il torneo nel Principato nella scorsa stagione.

Sinner, così, scenderà a quota 9930, mentre Zverev, qualora dovesse perdere all’esordio a Montecarlo, recupererebbe i 50 punti di Buenos Aires 2025, ed al momento è a quota 7595, mentre vincendo nel Principato si porterebbe a quota 8545, a -1385 dall’azzurro.

Alcaraz, invece, potrà guadagnare sulla terra battuta monegasca 1000 punti netti per il ranking ATP, e per questo motivo potrà salire in classifica fino a quota 7720, a -2210 punti da Sinner. Lo spagnolo, inoltre, potrebbe anche portarsi in seconda piazza in caso di successo e di contemporaneo mancato approdo ai quarti di Zverev.

RANKING ATP UFFICIALE DEL 7 APRILE

1 Jannik Sinner 10330

2 Alexander Zverev 7645 (-2685 da Sinner)

3 Carlos Alcaraz 6720 (-3610 da Sinner)

RANKING ATP LIVE DEL 7 APRILE

1 Jannik Sinner 9930

2 Alexander Zverev 7595 (-2335 da Sinner)

3 Carlos Alcaraz 6720 (-3210 da Sinner)