Seconda giornata ATP Montecarlo. Medvedev-Khachanov è il match clou. In campo Berrettini, Musetti e Fognini

Le tre partite di primo turno disputate ieri sono state solamente un gustoso aperitivo. Il torneo ATP di Montecarlo entra nel vivo con il corposo menu della seconda giornata di gare: in programma undici match, un’autentica scorpacciata di tennis sul rosso.

Ad aprire il programma del campo Ranieri III sarà Stan Wawrinka, quarantenne impegnato a vivere gli ultimi scampoli di una carriera formidabile. La wild card elvetica affronta l’impegnativo teesame Alejandro Tabilo, tennista cileno che sul rosso sembra a suo agio.

Debutto nel torneo contro il qualificato cinese Yunchaokete Bu per Lorenzo Musetti. Il giocatore italiano è reduci dagli ottavi del Master 1000 di Miami e cerca sulla terra la spinta necessaria a mettere nel mirino la Top 10. Nell’unico precedente tra i due giocatori Bu ha vinto in due set, 6-2 6-4 il punteggio, nei sedicesimi dell’ultima edizione dell’ATP di Pechino.

Nell’incontro di cartello Daniil Medvedev, uscito dai migliori dieci del mondo, affronta il connazionale Karen Khachanov. La testa di serie numero nove, autrice fin qui di un altalenante inizio di stagione, dovrà sciorinare la miglior versione di sé stesso per riuscire ad aver ragione del suo connazionale, numero 26 del mondo.

Fabio Fognini, vincitore del torneo nel 2019, chiude la giornata contro Francisco Cerundolo, numero 23 del ranking e cliente decisamente impegnativo sui campi in terra. Il ligure, numero 99 ATP, non ha mai incontrato l’argentino e in caso di vittoria potrebbe regalarsi l’affascinante sfida di secondo turno contro Carlos Alcaraz.

Sul campo dei Principi i primi a scendere in campo saranno il ceco Jiri Lehecka e lo statunitense Sebastian Korda in una della sfide che, classifica alla mano, preannuncia grande equilibrio. L’intramontabile Gael Monfils, trentanove anni a settembre, chiede strada al qualificato ungherese Fabian Maroszan, terzo confronto diretto tra i due, per guadagnarsi l’affascinante sfida di secondo turno contro Rublev. Matteo Berrettini deve superare l’ostico qualificato argentino Mariano Navone al debutto stagionale sul rosso, il tennista romano vuole dare continuità ad una prima parte di annata decisamente positiva e regalarsi il match a cinque stelle contro Alexander Zverev. Nell’ultimo incontro di giornata Ben Shelton debutta nel torneo contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, giocatore contro cui ha perso l’unico confronto diretto giocato fin qui tra i due, la sfida di primo turno del Master 1000 di Parigi 2023.

Competano il programma di giornata la sfida tra l’americano Marcos Giron e il canadese Denis Shapovalov, l’esordio del canadese Felix Auger-Aliassime contro il qualificato tedesco Daniel Altmaier e il primo faccia a faccia tra il transalpino Alexandre Muller e il qualificato argentino Camilo Ugo Carabelli.