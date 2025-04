ATP Montecarlo 2025, Ugu Humbert annuncia il ritiro. Niente doppio con Musetti

Ugo Humbert ha deciso di ritirarsi dal Masters 1000 di Montecarlos. Il tennista rimanda così il suo esordio sulla terra rossa a causa di un infortunio al dito, che non gli permetterà di scendere in campo nel Principato. Un’assenza sicuramente pesante per il torneo monegasco e che va a coinvolgere anche un tennista italiano.

Infatti Humbert era iscritto insieme a Lorenzo Musetti al torneo di doppio, ma la coppia italo-francese non scenderà dunque in campo nel loro match di primo turno contro quella formata dal francese Arthur Rinderknech e dal monegasco Valentin Vacherot. Al loro posto oggi pomeriggio giocheranno il brasiliano Matos ed il belga Vliegen.

Non si conosce, invece, ancora chi sostituirà Humbert nel torneo di singolare. Sicuramente verrà selezionato un lucky loser e potrebbe essere Mattia Bellucci. Il francese era stato sorteggiato al primo turno con l’australiano Alexey Popyrin.

Da capire ora quanto questo infortunio terrà lontano Humbert dai campi. Il francese era reduce da una stagione sul cemento americano abbastanza deludente, anche se le sconfitte premature ad Indian Wells e Miami sono arrivate rispettivamente con Holger Rune e Joao Fonseca.