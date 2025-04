ATP Montecarlo 2025 oggi in tv (10 aprile): orari, ordine di gioco, programma, streaming

Antipasto domenicale, pieno del lunedì: si riparte a Montecarlo, dove va in scena il terzo Masters 1000 dell’anno. C’è una piccola novità: la dedica del terzo campo a Elizabeth-Ann de Massy, deceduta meno di cinque anni fa. La baronessa, parte della famiglia reale, è stata presidente della federazione monegasca dal 1992 e del Country Club dal 2008 fino alla scomparsa.

Quest’oggi di scena tre italiani. Sul centrale, intitolato a Ranieri III, comincia il cammino di Lorenzo Musetti, opposto al cinese Yunchaokete Bu (che poi sarebbe Buyunchaokete, senza un cognome). A fine programma sullo stesso campo c’è Fabio Fognini, vincitore qui nel 2019 e che stavolta se la vede con l’argentino Francisco Cerundolo nella speranza di riavere sensazioni e fasti d’un tempo. Sul Campo dei Principi, invece, Matteo Berrettini è opposto a un test complicato, quello contro l’argentino Mariano Navone. In palio un appuntamento con Alexander Zverev.

La seconda giornata di tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo 20245 inizierà alle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre che in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale dei match Musetti-Bu, Fognini-Cerundolo e Berrettini-Navone, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ATP MONTECARLO 2025 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Lunedì 7 aprile

Campo Ranieri III

Ore 11:00 Wawrinka (SUI) [WC]-Tabilo (CHI)

Bu (CHN) [Q]-Musetti (ITA) [13]

Medvedev [9]-Khachanov

Fognini (ITA) [WC]-F. Cerundolo (ARG)

Campo dei Principi

Ore 11:00 Lehecka (CZE)-Korda (USA)

Monfils (FRA)-Marozsan (HUN) [Q]

Navone (ARG) [Q]-Berrettini (ITA)

Davidovich Fokina (ESP)-Shelton (USA) [11]

Campo Elizabeth-Ann de Massy

Ore 11:00 Giron (USA)-Shapovalov (CAN)

Auger-Aliassime (CAN) [16]-Altmaier (GER) [Q]

Muller (FRA)-Ugo Carabelli (ARG) [Q]

Humbert (FRA)/Musetti (ITA)-Rinderknech (FRA)/Vacherot (MON) – 1° turno doppio

Campo 9

Ore 11:00 de Minaur (AUS)/Struff (GER)-Bhambri (IND)/Popyrin (AUS) – 1° turno doppio

Non prima delle ore 12:30 Gillé (BEL)/Zielinski (POL)-Gonzalez (ARG)/Molteni (ARG) [8] – 1° turno doppio

Korda (USA)/Thompson (AUS)-Draper (GBR)/Machac (CZE) – 1° turno doppio

PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2025 OGGI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport (Musetti-Bu, Berrettini-Navone, Fognini-Cerundolo)