Novak Djokovic e Carlos Alcaraz si affrontano in allenamento a Montecarlo: colpi d’alta scuola nel set di prova

Novak Djokovic e Carlos Alcaraz scaldano i motori a Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato, il serbo e lo spagnolo sono tra i tennisti più attesi. L’ultimo incrocio sul mattone tritato era stato nella finale olimpica. Una partita epica in cui, in maniera del tutto inaspettata, Djokovic seppe prevalere, trovando delle energie insospettabili nel corso del match.

E così ieri Nole e Carlitos si sono ritrovati per un allenamento, in vista del loro esordio nel primo Masters1000 sul rosso. Il balcanico si presenta all’appuntamento confortato dall’ottimo percorso a Miami, dove solo un grande Jakub Mensik l’ha privato in finale del titolo n.100 a livello ATP. Discorso diverso per il murciano, che non ha ottenuto i risultati che si aspettava nel Sunshine Double.

I due, dopo una fase di riscaldamento, hanno dato spettatolo, testandosi in un set di prova per verificare la propria condizione. Entrambi hanno messo in mostra il loro repertorio: da un lato il genio e la potenza di Alcaraz e dall’altro la solidità granitica di Djokovic.

Alla fine della fiera, è stato Novak a prevalere col punteggio di 6-4, un segnale che il serbo potrà lasciare il segno anche in questo contesto? Lo scopriremo.