WTA Miami, la straordinaria Eala sfiderà Pegula in semifinale

Il tabellone del torneo WTA di Miami allinea il tabellone alle semifinali con la disputa dei due quarti di finale della parte bassa del tabellone. Saranno la straordinaria filippina Alexandra Eala e l’americana Jessica Pegula a contendersi il posto in finale contro la vincente della sfida Aryna Sabalenka–Jasmine Paolini.

Nel primo incontro di giornata la grande rivelazione del torneo piega Iga Swiatek 6-2 7-5 in un’ora e quarantuno minuti. Nelle fasi iniziali il servizio non rappresenta il punto di forza delle due contendenti come confermano i quattro break nei primi cinque giochi. La svolta arriva nel sesto game con il break a zero realizzato dalla giovane filippina che apre un parziale di 8-0 grazie a cui dilata ulteriormente il vantaggio portandosi sul 5-2, prologo alla chiusura di parziale dell’ottavo gioco che le consegna il 6-2 in quarantatré minuti.

Non cambia la musica ad inizio secondo set. Eala tiene il servizio di apertura a 30 chiudendo il game con l’ennesima accelerazione di diritto lungolinea e sfruttando la miriade di errori commessi dalla numero due del mondo per ottenere ai vantaggi il break del 2-0, gioco chiuso da un micidiale passante di rovescio incrociato. Reagisce d’orgoglio Swiatek che opera l’immediato contro break, pone fine alla serie di cinque giochi consecutivi della rivale, impatta sul 2-2 difendendo la propria battuta e completa l’opera strappando il servizio per il 3-2. La tennista filippina non molla la presa, ribatte con il servizio del 3-3 e ottiene il break del 4-3, vantaggio che però non riesce a concretizzare perché la sua rivale le toglie nuovamente il servizio per il 5-4. Nel momento della verità Eala rinviene però ancora una volta, impatta sul 5-5 e tiene il servizio per il 6-5., prologo dell’epilogo che arriva nel dodicesimo game. La numero 140 del mondo perde il primo punto, ne conquista quattro consecutivi e chiude i conti al primo match point.

Jessica Pegula vince, in due ore e diciotto minuti, la battaglia con Emma Raducanu 6-4 6-7(3-) 6-2. L’americana si aggiudica il primo parziale grazie al break decisivo operato nel quinto gioco, difende i suoi turni di battuta e nel decimo game chiude i conti trasformando il terzo set point.

Nel secondo parziale arriva la puntuale reazione di Raducanu. La giocatrice inglese parte forte, ottiene il break nel quarto game e tocca il massimo vantaggio sul 5-2 a proprio favore. Nell’ottavo gioco la testa di serie numero quattro si salva annullando ben quattro set point per poi rimettere la partita in equilibrio quando toglie il servizio all’avversaria e crea le premesse per il tie-break in cui Raducanu rimonta dallo 0-2 iniziale per stordire l’avversaria con un parziale di 7 punti a 1. Non c’è storia nel terzo parziale, Pegula scappa sul 3-0, concede le briciole sulla propria battuta e chiude i conti con il break a zero dell’ottavo gioco.