Paolini-Sabalenka, WTA Miami 2025: programma, orario, tv, streaming

Jasmine Paolini affronterà Aryna Sabalenka nella semifinale del WTA 1000 di Miami. Dopo aver sconfitto la giapponese Naomi Osaka e la polacca Magda Linette, la tennista italiana tornerà in campo per incrociare la formidabile bielorussa sul cemento statunitense. L’appuntamento è per giovedì 27 marzo: sarà il secondo match a partire dalle ore 18.00 dopo Fils-Mensik, la partita non inizierà prima delle ore 20.00.

La 29enne toscana se la dovrà vedere contro la numero 1 del mondo: servirà una grande magia per vincere un incontro da urlo e meritarsi la qualificazione all’atto conclusivo del prestigioso torneo. Sabalenka si è imposto in tre dei cinque precedenti, l’ultimo lo scorso anno alle WTA Finals. L’azzurra aveva prevalso nel 2022 a Indian Wells e nel 2017 a Ilkley.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Sabalenka, semifinale del WTA 1000 di Miami. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Supertennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, supertennis.tv, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Miami sono cinque ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO PAOLINI-SABALENKA, ATP MIAMI 2025

Giovedì 27 novembre

Secondo match dalle ore 18.00 e non prima delle ore 20.00 Jasmine Paolini vs Aryna Sabalenka – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 18.00 sul Campo Centrale, si giocherà Fils-Mensik. Al termine, e non prima delle ore 20.00, toccherà a Paolini.

PROGRAMMA PAOLINI-SABALENKA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming:supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.