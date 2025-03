Zverev, altro crack! Eliminato agli ottavi a Miami da testa di serie n.1, esplode Fils

Alexander Zverev è stato sconfitto da Arthur Fils agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Dopo essersi imposto nel primo set per 6-3, il tedesco è crollato al cospetto del francese, che si è prodigato in una spettacolare rimonta nei due parziali successivi (6-3, 6-4). Il numero 2 del mondo si è inchinato di fronte al numero 18 del ranking ATP e prosegue nel suo momento estremamente negativo dal punto di vista dei risultati.

Il 27enne aveva perso al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells contro l’olandese Tallon Griekspoor, era stato fermato dallo statunitense Learner Tien agli ottavi dell’ATP 500 di Acapulco ed era stato sorpreso dall’argentino Francisco Comesana ai quarti di finale dell’ATP 500 di Rio de Janeiro. Dopo l’atto conclusivo degli Australian Open perso contro Jannik Sinner non è più riuscito a ingranare e il suo gioco è lontano da quello dei giorni migliori.

Fils ha avuto la meglio dopo due ore di battaglia contro il numero 1 del tabellone, operando i break risolutivi nel secondo game del secondo parziale e nel settimo gioco della terza frazione, dopo un botta e risposta tra quarto e quinto game. Al teutonico non sono bastati i 9 ace (contro i 4 del transalpino), 69% di punti sulla prima per entrambe, 67% sulla seconda per il francese contro il 56% dell’avversario, meritandosi il quarto di finale contro il ceco Jakub Mensik.

La sconfitta odierna è pesantissima in ottica ranking ATP: lo scorso anno raggiunge i quarti e portò a casa 400 punti, questa volta non va oltre 100 punti e quindi il saldo è negativo di 300 punti. Il risultato ha aumentato sensibilmente le possibilità di Jannik Sinner di restare numero 1 del mondo dopo la squalifica di tre mesi che sta scontando: l’azzurro primeggia con 10.330 punti in testa al ranking ATP contro i 7.645 del tedesco.

Il tennista italiano ritornerà in gioco agli Internazionali d’Italia che scatteranno il prossimo 7 maggio, nei fatti a Zverev servirà un cammino impeccabile tra Montecarlo, Madrid e Monaco per coltivare le residue speranze di superare l’altoatesino prima del suo rientro agonistico. Nel Principato e in Spagna difenderà 100 punti degli ottavi, mentre in Baviera ne difenderà 50 dei quarti: vincendo i tre tornei guadagnerebbe 2.250 punti e dunque volerebbe a quota 9.895 contro i 9.730 che Sinner avrà al suo rientro.