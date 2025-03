Berrettini-Fritz, ATP Miami 2025: orario, programma partite precedenti, tv, streaming

Matteo Berrettini affronterà Taylor Fritz nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Dopo aver sconfitto il francese Hugo Gaston, il belga Zizou Bergs e l’australiano Alex de Minaur, il tennista italiano tornerà in campo per incrociare il temibilissimo padrone di casa sul cemento statunitense. L’appuntamento è per giovedì 27 marzo: sarà il terzo match a partire dalle ore 18.00 dopo Fils-Mensik e Sabalenka-Paolini, la partita non inizierà prima di mezzanotte.

Il 28enne romano se la dovrà vedere con il 27enne statunitense, il numero 30 del ranking ATP dovrà inventarsi una magia contro il numero 4 del mondo contro cui ha perso i quattro precedenti, l’ultimo al secondo turno degli US Open 2024 in tre set. Il ribattezzato The Hammer dovrà arginare il servizio del rivale e provare a impensierirlo con i suoi colpi migliori, in palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro il vincente del confronto tra il francese Arthur Fils e il ceco Jakub Mensik.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Fritz, quarto di finale del Masters 1000 di Miami. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Miami sono cinque ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO BERRETTINI-FRITZ, ATP MIAMI 2025

Giovedì 27 novembre

Terzo match dalle ore 18.00 e non prima delle ore 00.00 Matteo Berrettini vs Taylor Fritz – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 18.00 sul Campo Centrale, si giocheranno Fils-Mensik e Paolini-Sabalenka (non prima delle ore 20.00). Al termine, e non prima di mezzanotte, toccherà a Berrettini.

PROGRAMMA BERRETTINI-FRITZ: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.