Cosa cambia per Sinner con l’eliminazione di Zverev a Miami: il n.1 è (quasi) irraggiungibile per chiunque fino al suo ritorno!

Jannik Sinner è sempre più vicino a rimanere numero 1 del mondo nonostante i tre mesi di squalifica che sta scontando dopo l’accordo raggiunto con la WADA in merito alla positività al Clostebol. Il fuoriclasse altoatesino, che quest’anno ha giocato un solo torneo (vincendolo, gli Australian Open a fine gennaio), deve osservare da vicino i risultati dello spagnolo Carlos Alcaraz e del tedesco Alexander Zverev, che stanno però fortemente tentennando.

L’iberico si era già chiamato fuori dalla lotta dopo l’eliminazione subita all’esordio del Masters 1000 di Miami per mano del belga David Goffin, mentre le speranze del teutonico sono appese al lumicino dopo il ko odierno agli ottavi di finale contro il francese Arthur Fils. L’attuale numero 2 del mondo potrebbe ambire alla vetta del ranking ATP soltanto infilando un incredibile filotto nei tre tornei a cui prenderà parte nelle prossime settimane.

Alexander Zverev dovrebbe trionfare ai Masters 1000 di Montecarlo e Madrid e poi dettare legge anche all’ATP 500 di Monaco per scavalcare Jannik Sinner si misura prima degli Internazionali d’Italia, l’evento in programma dal 7 maggio sulla terra rosso del Foro Italico dopo il fuoriclasse altoatesino rientrerà in azione. L’azzurro si presenterà nella Capitale con 9.730 punti all’attivo, perché nelle prossime settimane ne dovrà scartare complessivamente 600 (400 per la semifinale a Montecarlo e 200 per i quarti a Madrid).

Zverev è attualmente a quota 7.645 punti e non avrà grandi cambiali all’orizzonte: 100 punti per gli ottavi a Montecarlo e a Madrid, 50 punti per i quarti a Monaco. Vincendo i tre tornei incamererebbe un salto positivo di 2.250 punti e dunque si isserebbe a quota 9.895 punti, appena davanti al nostro portacolori. Oggettivamente sembra una missione improba per quanto si è visto nelle ultime settimane.