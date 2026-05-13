Elina Svitolina raggiunge Iga Swiatek in semifinale a Roma: sconfitte Rybakina e Pegula

La pioggia ci ha messo lo zampino in questa giornata di incontri al Foro Italico di Roma. Negli Internazionali d’Italia 2026, il quadro delle semifinaliste per questa edizione dell’evento capitolino è chiaro. Dopo i successi firmati dalla rumena Sorana Cirstea e dall’americana Coco Gauff, sono arrivate le affermazioni della polacca Iga Swiatek e dell’ucraina Elina Svitolina.

Swiatek, da questo punto di vista, sembra entrata nella sua modalità da rullo compressore. Dopo aver faticato non poco nel secondo round contro l’americana Caty McNally, la campionessa polacca ha concesso le briciole alle sue avversarie: un game a Elisabetta Cocciaretto; 3 alla giapponese Naomi Osaka e tre quest’oggi alla statunitense Jessica Pegula. Il passivo per l’americana è stato molto pesante (6-1 6-2), frutto di una prestazione della tre-volte vincitrice a Roma di primo livello.

A provare a ostacolare l’incedere di Iga sarà Svitolina. L’ucraina ha completato una grande rimonta contro la n.2 del mondo, la kazaka Elena Rybakina. Quest’ultima ha di che rammaricarsi per le tante palle break non sfruttate (16), citando le sette del secondo parziale. Brava Elina a spuntarla, dunque, sullo score di 2-6 6-4 6-4.

Per l’ucraina si tratta della 15ª semifinale ‘1000’ in carriera e della terza a Roma. Da ricordare che nei primi due casi, ovvero nel 2017 e nel 2018, Svitolina conquistò il titolo. Vero è che la moglie di Gael Monfils non ha mai vinto contro Swiatek sulla terra rossa.