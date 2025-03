I precedenti tra Paolini e Sabalenka: bielorussa in striscia positiva, ma c’è sempre stata battaglia

Jasmine Paolini ha raggiunto le semifinali al WTA 1000 di Miami 2025, ottenendo il miglior risultato di una stagione sin qui al di sotto delle aspettative e guadagnandosi la possibilità di sfidare la numero uno al mondo Aryna Sabalenka. Si preannuncia una partita durissima per la tennista azzurra, che può comunque già ritenersi soddisfatta per il suo torneo e soprattutto per il livello di gioco espresso sul cemento della Florida.

Notevoli in particolare le ultime due vittorie sulla giapponese (ex numero 1 del ranking e quattro volte vincitrice Slam) Naomi Osaka e su Magda Linette, che nel turno precedente aveva eliminato la padrona di casa statunitense n.3 del seeding Coco Gauff. Paolini ha battuto in rimonta 6-4 al terzo un’ottima versione della nipponica, per poi travolgere la polacca con un sonoro 6-3 6-2.

La 29enne toscana arriva dunque al penultimo atto del torneo con buone sensazioni, anche se dall’altra parte della rete ci sarà la giocatrice più forte del Pianeta (soprattutto su questa superficie). Jasmine ha comunque dimostrato in passato di avere le armi per poter mettere in difficoltà Sabalenka, come dimostra il suo successo di tre anni fa al secondo turno di Indian Wells in rimonta per 6-3 al terzo set ma anche in un certo senso le ultime due sconfitte.

Gli scontri diretti più recenti e dunque significativi sono andati in favore della bielorussa, che però non ha mai sovrastato Paolini rischiando in entrambi i casi di ritrovarsi al terzo set (6-4 7-6 a Pechino 2023 e 6-3 7-5 nel round robin delle WTA Finals 2024 a Riad). Troppo datati i primi due incroci tra l’attuale numero 1 e numero 7 della classifica, con l’italiana che si impose nel lontano 2017 sull’erba a Ilkley e Sabalenka ad avere la meglio sul veloce indoor di Linz nel 2020. Il bilancio complessivo indica dunque un 3-2 per la 26enne nativa di Minsk.