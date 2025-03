WTA Indian Wells 2025, risultati 8 marzo: ok Sabalenka e Gauff, out Fernandez

Si è completato il secondo turno dei BNP Paribas Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 1000 in corso sul cemento outdoor di Indian Wells, in California (USA): nel singolare femminile è scesa in campo la parte alta del tabellone con sedici incontri.

Buone notizie in casa Italia, con i successi delle due azzurre impegnate: Lucia Bronzetti regola in due set la polacca Magdalena Frech con lo score di 6-3 7-5, mentre Jasmine Paolini riesce a piegare la resistenza della wild card statunitense Iva Jovic con il punteggio di 7-6 (3) 1-6 6-3.

Al terzo turno l’avversaria di Bronzetti sarà la numero 1 del seeding e del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, che supera la statunitense McCartney Kessler per 7-6 (4) 6-3, mentre la sfidante di Paolini, a sorpresa, sarà la romena Jaqueline Cristian, che batte in rimonta la canadese Leylah Fernandez per 5-7 7-6 (5) 6-3.

Soffre, ma passa il turno, la statunitense Coco Gauff, che soltanto al tiebreak del terzo set riesce ad avere la meglio sulla nipponica Moyuka Uchijima, sconfitta per 6-4 3-6 7-6 (4). Interessante incrocio al terzo turno contro l’ellenica Maria Sakkari, che liquida la bulgara Viktoriya Tomova con un netto 6-0 6-3.

WTA 1000 INDIAN WELLS – RISULTATI 8 MARZO

Aryna Sabalenka b. McCartney Kessler 7-6 (4) 6-3

Lucia Bronzetti b. Magdalena Frech 6-3 7-5

Polina Kudermetova b. Ekaterina Alexandrova 7-5 6-2

Sonay Kartal b. Beatriz Haddad Maia 6-2 6-1

Daria Kasatkina b. Sofia Kenin 3-6 7-5 6-4

Liudmila Samsonova b. Caty McNally 7-6 (8) 6-4

Jaqueline Cristian b. Leylah Fernandez 5-7 7-6 (5) 6-3

Jasmine Paolini b. Iva Jovic 7-6 (3) 1-6 6-3

Coco Gauff b. Moyuka Uchijima 6-4 3-6 7-6 (4)

Maria Sakkari b. Viktoriya Tomova 6-0 6-3

Belinda Bencic b. Amanda Anisimova 6-4 6-7 (3) 6-1

Diana Shnaider b. Alycia Parks 6-1 6-1

Emma Navarro b. Sorana Cirstea 3-6 6-1 7-6 (3)

Donna Vekic b. Elina Avanesyan 6-3 6-3

Elise Mertens b. Kimberly Birrell 6-4 7-5

Madison Keys b. Anastasia Potapova 6-3 6-0