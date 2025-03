Tennis, Luca Nardi ha un nuovo allenatore. Un cambio per la svolta?

Luca Nardi è pronto ad affrontare sul cemento di Indian Wells il primo Masters 1000 della stagione, con un match d’esordio difficile ma tutto sommato non impossibile nella notte italiana tra mercoledì 5 e giovedì 6 marzo contro il britannico Cameron Norrie. Il giovane tennista marchigiano sembra nel frattempo aver cominciato una nuova collaborazione con l’allenatore Claudio Messina, dopo un periodo di transizione senza un coach fisso.

L’azzurro classe 2003, molto legato alla sua Pesaro, si è quasi sempre affidato al suo primo tecnico Francesco Sani escludendo una breve parentesi di quattro mesi ad inizio 2024 nell’Academy di Giorgio Galimberti. In questi giorni Nardi è seguito in California da un nuovo allenatore, che negli ultimi anni sta lavorando con la promessa romana Andrea De Marchi (classe 2007).

Vedremo nelle prossime settimane, anche dopo il Sunshine Double americano, se questa nuova collaborazione proseguirà anche per la stagione sulla terra battuta o se Nardi deciderà di percorrere altre strade. Dopo l’ottimo torneo di Dubai, il giovane talento pesarese è entrato per la prima volta nella top70 del ranking ma dovrà fare bene a Indian Wells per non perdere tanti punti in classifica dopo il suo exploit di un anno fa sul cemento californiano (quando arrivò agli ottavi battendo addirittura Novak Djokovic).