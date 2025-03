Tennis, Martina Trevisan si opera: “Devo risolvere il problema una volta per tutte”

Martina Trevisan ha comunicato la sua intenzione di operarsi attraverso un post pubblico sul proprio profilo Instagram. La semifinalista del Roland Garros 2022 ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per curare il problema al piede sinistro che la attanaglia da diversi mesi e che le aveva impedito di prendere parte anche agli ultimi Australian Open.

Alla numero 137 del ranking ATP, che a novembre ha alzato al cielo la Billie Jean King Cup insieme alle proprie compagne di squadra, era stata diagnosticata la sindrome di Haglund, un’infiammazione al tallone che provoca un forte dolore al tendine d’Achille e che rende complicate anche diverse attività di tutti i giorni.

La 31enne toscana non disputa un incontro ufficiale dallo scorso 1° novembre, quando perse ai quarti di finale del WTA 2500 di Jiujiang contro la slovacca Rebecca Sramkova. A settembre era uscita dalla top-100 dopo una permanenza consecutiva di 32 mesi e dopo aver raggiunto la 18ma posizione nel maggio del 2023.

Martina Trevisan si è pronunciata in questo modo sui suoi canali social: “Volevo darvi un piccolo update sulla mia situazione attuale. Purtroppo le cure conservative per il mio infortunio al piede degli ultimi mesi non hanno dato un esito positivo. Ho deciso di sottopormi a un intervento chirurgico per risolvere una volta per tutte questo problema. Vi ringrazio tantissimo per il vostro continuo supporto e non preoccupatevi: tornerò più forte di prima“.