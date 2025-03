ATP Indian Wells, Carlos Alcaraz e Taylor Fritz al terzo turno. Eliminati Djokovic, Fonseca e Rublev

Calato il sipario su una giornata molto intensa di incontri nel deserto della California. A Indian Wells, il sole ha fatto capolino e il vento non è stato così fastidioso come in altre circostanze. Due gli italiani a essere scesi in campo nel tabellone maschile, ovvero Matteo Gigante e Matteo Arnaldi.

Il tennista nostrano (n.217 ATP), proveniente dalle qualificazioni, si è trovato al cospetto del padrone di casa, Taylor Fritz (n.4 del mondo). Una buona prova per l’azzurro, che però ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto della maggior forza e potenza dell’americano. Fritz, dunque, affronterà nel terzo turno il cileno Alejandro Tabilo (n.30 del seeding), a segno contro il serbo Dusan Lajovic (n.108 ATP) a segno sul punteggio di 6-3 7-5.

Arnaldi, invece, è stato autore di una delle sorprese. Il ligure (n.35 del mondo) ha battuto il russo Andrey Rublev (n.8 del ranking) per 6-4 7-5, mettendo in mostra grande solidità da fondo e provocando i tanti errori del suo avversario. L’azzurro, quindi, raggiunge Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti al terzo round e giocherà contro lo statunitense Brandon Nakashima (n.33 del mondo), impostosi per 7-5 6-1 contro l’australiano Rinky Hijikata (n.83 del ranking) per 7-5 6-1.

Gli altri risultati inattesi sono senza dubbio i ko di Novak Djokovic e di Felix Auger-Aliassime. Il serbo (n.7 del mondo) si era presentato in questa sede con propositi, volendo dare la caccia al suo 100° titolo nel massimo circuito interazionale. Come era accaduto anche a Doha, Nole si è dovuto arrendere nel suo primo match contro l’olandese Botic van de Zandschulp (n.85 ATP), vittorioso sul punteggio di 6-2 3-6 6-1. L’asso nativo di Belgrado non perdeva all’esordio in un 1000 dal torneo di Miami del 2018. Sarà quindi l’oranje a giocare nel terzo turno contro l’argentino Francisco Cerundolo (n.25 del seeding), che ha piegato lo statunitense Mackenzie McDonald (n.109 ATP) per 4-6 7-6 (3) 6-1.

Eliminato anche Auger-Aliassime (n.18 del mondo) dal rientrante nel circuito Jenson Brooksby (n.937 del ranking). L’americano ha fatto calare il sipario sullo score di 6-4 6-2 e per il canadese una brutta battuta d’arresto. Brooksby, dunque, giocherà contro il britannico Jack Draper (testa di serie n.13). Il tennista del Regno Unito ha posto fine all’avventura del brasiliano Joao Fonseca (n.80 del mondo e wild card). Ancora troppo “acerbo” il talentuoso sudamericano, al cospetto del solido Draper, impostosi per 6-4 6-0.

Tutto come previsto, invece, per Carlos Alcaraz (n.3 del mondo). Il vincitore del torneo nelle ultime due edizioni ha rispettato i pronostici e sconfitto il francese Quentin Halys (n.59 del mondo) per 6-4 6-2. Qualche errore di troppo per Carlitos nella prima frazione, ma alla fine vittoria senza patemi. Nel prossimo turno ci potrebbe essere spettacolo visto l’incrocio con il canadese Denis Shapovalov, in ascesa nelle ultime settimana. Il n.27 del seeding ha battuto l’australiano Adam Walton (n.96 del mondo) con lo score di 6-3 6-2, mettendo in mostra il suo vastissimo repertorio tennistico.

Promossi al terzo round anche Grigor Dimitrov, Ben Shelton e Alex de Minaur. Il bulgaro (n.15 del mondo) ha avuto la meglio nel confronto con il portoghese Nuno Borges (n.36 ATP): 6-3 6-4 il punteggio in favore di Grigor, che sulla sua strada avrà il transalpino Gael Monfils (n.42 del mondo), vittorioso contro lo statunitense Sebastian Korda (n.25 del ranking) per 7-6 (2) 7-6 (4). Nessun problema per Shelton (n.12 del mondo) al cospetto dell’argentino Mariano Navone (n.63 ATP), specialista della terra. Sul punteggio di 6-3 6-2 lo statunitense ha imposto la sua maggior potenza e nel prossimo incontro se la vedrà contro il russo Karen Khachanov (n.23 del mondo), a segno per 3-6 6-0 6-3 contro il ceco Jakub Mensik (n.57 del ranking).

Agevole anche l’affermazione di de Minaur (n.10 del mondo) contro il belga David Goffin (n.56 del mondo), che nel round precedente aveva battuto Lorenzo Sonego. L’australiano ha prevalso con un duplice 6-2 e la sua prossima sfida sarà molto interessante, ovvero contro il polacco Hubert Hurkacz (n.21 del seeding). Quest’ultimo ha battuto il francese Hugo Gaston (n.93 del mondo) con lo score di 7-5 6-3.