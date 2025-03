Volley, Trento inventa una rimonta da urlo in CEV Cup e batte lo Ziraat nella semifinale d’andata

Trento ha vinto la semifinale d’andata della CEV Cup di volley maschile, la seconda competizione europea per importanza. I dolomitici si sono resi protagonisti di una straordinaria rimonta contro lo Ziraat Bankasi Ankara, imponendosi per 3-2 (26-28; 27-29; 25-21; 25-23; 15-8): dopo aver perso il primo parziale ai vantaggi e non aver concretizzato due set-point nella seconda frazione, i padroni di casa si sono rimboccati le maniche e hanno inscenato il ribaltone, recuperando da 21-23 nel quarto set per poi giganteggiare nel tie-break.

Trento ha compiuto il primo passo verso la qualificazione all’atto conclusivo, ma tutto si deciderà settimana prossima nella capitale turca: i Campioni d’Europa dovranno vincere la partita in trasferta oppure perdere per 2-3 e poi aggiudicarsi il golden set di spareggio per meritarsi il passaggio del turno, in tutti gli altri casi i ragazzi di coach Fabio Soli sarebbero eliminati dal torneo. Dall’altra parte del tabellone l’Asseco Resovia ha avuto la meglio al tie-break contro il Tours.

Lo schiacciatore Alessandro Michieletto ha illuminato la scena, mettendo a segno 27 punti (3 muri, 3 ace, 55% in attacco) accanto all’altro martello Daniele Lavia (18 punti, 53% in fase offensiva) e all’opposto Kamil Rychlicki (19 punti, 3 muri, 43%) sotto la regia di Riccardo Sbertoli. In doppia cifra anche il centrale Flavio Gualberto (15, 4 muri) accanto a Jan Kozamernik (5), il libero Gabriele Laurenzano ha chiuso con il 50% in ricezione. Allo Ziraat non sono bastati nomi di lusso in campo internazionale come Matt Anderson (21 punti), Trevor Clevenot (11) e Wouter Ter Maat (16).