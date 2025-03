LIVE Trento-Ziraat Bankasi, Cev Cup volley 2025 in DIRETTA: andata della semifinale contro i temibili polacchi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di andata della finale di Challenge Cup maschile 2024-2025 di pallavolo tra Itas Trentino e Ziraat Bankasi. Il lungo cammino che porta alla finale di Cev Cup passa da una semifinale dura per l’Itas Trentino, che affronta lo Ziraat Bankasi, una delle squadre di punta del movimento turco. Finalista in Supercoppa, finalista al Mondiale per club, semifinalista in Coppa Italia, Trento vuole sbloccarsi in questa stagione, come fece esattamente un anno fa andando a vincere la Champions dopo una stagione avara di soddisfazioni in Italia.

La formazione di Fabio Soli, dopo la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro Civitanova, ha cambiato marcia e non ha più perso, vincendo ben dieci partite consecutive che hanno permesso alla squadra di conquistare il primo posto nella regular season, la semifinale di Coppa Cev e di portarsi sull’1-0 nella serie dei quarti di finale dei playoff contro Cisterna. Nel lungo cammino della Cev Cup, finora i trentini hanno superato l’Arcada Galati, il Benfica, il Brasov e, nei quarti di finale, i francesi del Chaumont. Nell’altra semifinale si affrontano i polacchi dell’Asseco Resovia e i francesi del Tours.

Lo Ziraat Bankasi è il grande favorito per la conquista dello scudetto turco. Lo scorso anno la formazione di Ankara chiuse al terzo posto il campionato nazionale ma riuscì a vincere la Supercoppa, mentre quest’anno, con diversi ex “italiani” in campo, sta dominando la regular season con 20 vittorie e solo 3 sconfitte all’attivo per un totale di 60 punti, ben 13 di vantaggio sul Fenerbahce, secondo. I turchi arrivano da una inattesa sconfitta in campionato sul campo dell’Alanya Bld, ma l’impressione è che si siano risparmiati proprio in vista della trasferta in terra trentina. In Cev Cup la formazione allenata dal turco Mustafa Kavaz ha eliminato i finlandesi del VaLePa, i turchi del Galatasaray, gli spagnoli del Guaguas e nei quarti di finale la squadra slovena dell’ACH Lubiana.

L’alzatore titolare della formazione turca è Murat Yenipazar, arrivato in estate dal Fenerbahce e affiancato da Hilmi Sahin, anche lui arrivato in estate dall’Altekma. L’opposto titolare è una vecchia conoscenza del campionato italiano, lo sloveno Toncek Stern, titolare della nazionale slovena, che in Italia ha giocato a Verona, Latina, Padova e Piacenza ed è arrivato ad Ankara dall’Olympiacos di Atene l’estate scorsa. Al suo fianco l’olandese Wouter Ter Maat, al quarto anno con la maglia dello Ziraat Bankasi.

In banda i titolari sono il francese Trevor Clevenot, che in Italia ha giocato diversi anni tra Piacenza e Milano e che quest’anno si è trasferito allo Ziraat dalla squadra polacca dell’Aluron CMC Warta Zawiercie, e lo statunitense Matthew Anderson, 38 anni fra un mese, grande protagonista dell’epopea dello Zenit Kazan, arrivato in Italia nel 2010 con Vibo Valentia e poi negli anni in forza a Modena a più riprese e a Perugia nel 2021/22 per ricreare la grande coppia con Leon. È ad Ankara da due stagioni, proveniente dallo Zenit San Pietroburgo.

In panchina c’è un italiano, Paolo Zonca, ultimo anno in Superlega nel 2020/21 in forza a Ravenna, poi passato a Nizza, Las Palmas e infine allo Ziraat Bankasi dalla scorsa estate, e il turco Aykut Gedit, arrivato in estate dall’Altekma. Al centro i titolari sono Bedirahn Bulbul, al quinto anno in forza alla squadra di Ankara, e Vahit Emre Savas, anche lui proveniente dal Fenerbahce. In panchina ci sono Haci Sahin e Fait Sameh Gunes. Il libero titolare è Berkay Bayraktar, alla sesta stagione con questa maglia, affiancato da Zeka Cagatay Kir.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della gara di andata della finale di Challenge Cup maschile 2024-2025 di pallavolo tra Itas Trentino e Ziraat Bankasi, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.30!