LIVE Conegliano-Resovia, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: le Pantere inseguono la semifinale

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Resovia, match valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile 2024-2025. La massima competizione è ormai entrata nel vivo e questa sera scopriremo i nomi delle prime tre finaliste.

Conegliano sta vivendo una delle due migliori stagioni della sua storia, le pantere non perdono un match ufficiale dal 17 aprile 2024, gara-1 di finale Scudetto, l’obiettivo è superare la storica cifra di 76 successi consecutivi siglata tra il 2019 e il 2021. Le Pantere, grazie al primo posto ottenuto nella fase a gironi della Champions League, hanno ottenuto un bye agli ottavi di finale e in gara-1 dei quarti hanno superato, non senza soffrire, il Resovia per 3-0. Le polacche, avendo concluso la pool A in seconda posizione, sono invece dovute passare dagli ottavi di finale, dove hanno avuto la meglio sullo Stoccarda con due secchi 3-1 e 3-0.

In virtù del risultato maturato nella gara d’andata alle Pantere basterà vincere due set per essere certe del passaggio in semifinale, nel caso invece di sconfitta per 3-0 o 3-1 si deciderebbe tutto in un golden set a 15 punti. La vincente di questo duello affronterà al prossimo turno una tra Eczacibasi e Milano, con le lombarde al momento avanti 3-0 nella serie. Conegliano e Resovia si sono affrontate sette volte nel recente passato, in tutte le occasioni è stata la formazione veneta ad avere la meglio. Anche questa sera Wolosz e compagne partiranno con tutti i favori del pronostico davanti al pubblico di casa del PalaVerde.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Conegliano-Resovia, match valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile 2024-2025, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20:30!