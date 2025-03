LIVE Lublino-Civitanova, Challenge Cup volley 2025 in DIRETTA: andata della finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lublino–Civitanova, match valevole per l’andata della Finale della Challenge Cup 2024-2025 di volley maschile. La terza competizione europea per importanza giunge alla sua sfida conclusiva. Attesa per la Lube Civitanova, il cui compito sarà quello di limitare i danni nella trasferta polacca per continuare a dare l’assalto del quinto sigillo nella storia in questo torneo.

La Lube Civitanova sta disputando una stagione importante, ma quest’oggi serve una reazione dopo la recente sconfitta con la Powervolley Milano. Da terza classificata nella stagione regolare, i biancorossi si stanno disimpegnando nel quarto di finale dei playoff con i meneghini, perdendo gara-1 davanti ai propri tifosi. Nulla di irrecuperabile, ma di certo il ko interno con i lombardi non è il miglior preludio all’incontro odierno, il cui esito sarà determinante per le sorti dei ragazzi di coach Giampaolo Medei nell’ultimo atto del torneo.

Dall’altra parte del campo, vedremo i polacchi del Lublino. La compagine allenata da Massimo Botti deve ancora terminare il proprio percorso nella stagione regolare in campionato, occupando attualmente il quarto posto in classifica. Un progetto ambizioso quello dei gialloneri, approdati nella massima serie solamente tre stagioni orsono, dimostrato anche dall’arrivo in estate di Wilfredo Leon, ex Perugia e uomo simbolo della nazionale polacca. Non sarà un incontro semplice per Civitanova, a cui potrebbe bastare non crollare del tutto per poi concentrarsi sul secondo atto.

