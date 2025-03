ORO DA OSCAR! Francesca Lollobrigida sulla luna: campionessa del mondo dei 5000 metri con una folle rimonta!

Arriva la seconda medaglia per l’Italia ai Mondiali 2025 su singole distanze di speed skating: nei 5000 metri femminili compie un’impresa straordinaria Francesca Lollobrigida, che supera la padrona di casa norvegese Ragne Wiklund, sconfitta sul ghiaccio dell’Olympic Hall di Hamar, e si laurea campionessa iridata!

L’azzurra, scesa in pista nella penultima batteria, fa segnare il crono di 6’56″38, vincendo nettamente lo scontro diretto con la ceca Martina Sablikova, poi quinta in 7’03″20, a 6″81, e mette pressione alle ultime due atlete in gara, ovvero la padrona di casa norvegese Ragne Wiklund e la neerlandese Merel Conijn.

Entrambe partite molto forte, la norvegese accumula un buon margine sull’azzurra, mentre la neerlandese inizia a calare e passa alle spalle di Lollobrigida, la quale grazie al suo finale in crescendo, invece, rosicchia terreno alle dirette rivali per il successo.

Quando suona la campana dell’ultimo giro la norvegese Ragne Wiklund ha un vantaggio di 2″60 sull’italiana, mentre la neerlandese Merel Conijn è già alle spalle dell’azzurra: la condotta di gara spregiudicata della padrona di casa, però, presenta il conto nell’ultima tornata: la norvegese chiude in 35″5 e sul pubblico di Hamar cala il gelo. Francesca Lollobrigida è la nuova campionessa del mondo sui 5000 metri!

La norvegese Ragne Wiklund deve accontentarsi della piazza d’onore in 6’56″56, dovendosi fermare a 0″18 dall’oro, mentre la neerlandese Merel Conijn riesce a difendere la medaglia di bronzo con il crono di 6’58″49, a 2″11 dal tempo dell’azzurra, relegando ai piedi del podio la canadese Isabelle Weidemann, quarta in 7:00.27, a 3.89.

Francesca Lollobrigida, che non era mai salita sul podio in Coppa del Mondo nei 5000 metri, centra così la prima medaglia iridata e si mette al collo il metallo più prezioso: riferendosi al solo settore femminile, l’unica azzurra ad aver centrato il podio mondiale sulle singole distanze era stata Elena Belci, terza proprio nei 5000 metri, ancora ad Hamar, nel 1996.

ORDINE D’ARRIVO 5000 METRI FEMMINILI

1 235 Francesca Lollobrigida ITA 6:56.38

2 271 Ragne Wiklund NOR 6:56.56 +0.18

3 255 Merel Conijn NED 6:58.49 +2.11

4 210 Isabelle Weidemann CAN 7:00.27 +3.89

5 222 Martina Sáblíková CZE 7:03.20 +6.82

6 258 Marijke Groenewoud NED 7:04.51 +8.13

7 215 Zhien Tai CHN 7:08.77 +12.39

8 227 Josie Hofmann GER 7:10.06 +13.68

9 240 Momoka Horikawa JPN 7:10.18 +13.80

10 201 Sandrine Tas BEL 7:10.99 +14.61

11 205 Laura Hall CAN 7:16.11 +19.73

12 211 Ahenaer Adake CHN 7:16.93 +20.55