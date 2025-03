GHIACCIO D’ORO! Andrea Giovannini completa il sabato trionfale dell’Italia: campione del mondo della Mass Start!

Il detentore della Coppa del Mondo, Andrea Giovannini, vince l’oro iridato nella mass start maschile, imponendosi con una volata regale ai Mondiali 2025 su singole distanze di speed skating: l’azzurro domina sul ghiaccio dell’Olympic Hall di Hamar, in Norvegia, nella gara in cui è ottavo Daniele Di Stefano.

In una gara dominata dal tatticismo, in cui gli unici sussulti arrivano a ridosso degli sprint intermedi, Andrea Giovannini si fa trovare al posto giusto nel momento in cui, a due giri dalla conclusione, si rompono gli indugi e si alza il ritmo in vista dello sprint decisivo.

Una volata dominata in maniera incontrastata, col solo sudcoreano Seung-Hoon Lee a restargli vicino, consegna l’oro ad Andrea Giovannini, che chiude in 7:56.47 e porta a casa i 60 punti che valgono il titolo mondiale, relegando l’asiatico alla piazza d’onore, battuto per 0″05 sul traguardo e d’argento a quota 40.

La medaglia di bronzo va al belga Bart Swings, terzo in 7:56.69, a 0″22 dall’azzurro, ma soprattutto con appena 0″01 di margine sul neerlandese Bart Hoolwerf, che resta ai piedi del podio in 7:56.70, con 10 punti. Quinta piazza per lo statunitense Ethan Cepuran in 7:57.37, a quota 6.

Il sesto posto nella volata finale consegna a Daniele Di Stefano, con il crono di 7:57.59, i 3 punti che portano l’azzurro all’ottavo posto assoluto, preceduto dal transalpino Timothy Loubineaud, sesto, e dal belga Indra Medard, settimo, i quali avevano accumulato 5 punti a testa nei tre sprint intermedi.

ORDINE D’ARRIVO MASS START

1 1 / 46 Andrea Giovannini ITA 7:56.47 60

2 11 / 65 Seung-Hoon Lee KOR 7:56.52 40

3 4 / 5 Bart Swings BEL 7:56.69 20

4 2 / 72 Bart Hoolwerf NED 7:56.70 10

5 12 / 102 Ethan Cepuran USA 7:57.37 6

6 3 / 33 Timothy Loubineaud FRA 8:08.28 5

7 5 / 3 Indra Medard BEL 8:12.61 5

8 7 / 44 Daniele Di Stefano ITA 7:57.59 3

9 14 / 1 Gabriel Odor AUT 8:31.70 3

10 18 / 23 Metoděj Jílek CZE 8:05.55 2

11 22 / 62 Jae-Won Chung KOR 7:57.62

12 8 / 100 Livio Wenger SUI 7:58.79

13 15 / 54 Shomu Sasaki JPN 7:59.27

14 20 / 29 Viktor Hald Thorup DEN 8:02.33

15 21 / 18 Hanbin Liu CHN 8:06.93

16 13 / 14 David La Rue CAN 8:06.99

17 9 / 41 Fridtjof Petzold GER 8:11.52

18 6 / 66 Jorrit Bergsma NED 8:12.26

19 23 / 96 Szymon Palka POL 8:19.35

20 19 / 91 Peter Michael NZL 8:19.58

21 17 / 83 Allan Dahl Johansson NOR 8:22.42

22 24 / 93 Marcin Bachanek POL 7:57.97 2

23 10 / 31 Mathieu Belloir FRA 7:31.26 1

24 16 / 40 Felix Maly GER 7:00.82