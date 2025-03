Salto con gli sci: Nika Prevc senza avversarie sul trampolino di volo a Vikersund

Gara spostata nel pomeriggio, sotto delle nuvole che non promettono nulla di buono, ma la sostanza non cambia. Nika Prevc vince ancora, anzi stravince, a Vikersund sul trampolino di volo HS240. Stavolta (su serie secca) non serve il record mondiale (236 metri) per la vittoria: basta quota 213.5 per primeggiare con 201.1 punti, sostanzialmente per dispersione tra le 22 impegnate quest’oggi. Sulla misura ha senz’altro inciso la decisione di farla scendere da stanga 14, invece che da 17 o 15 (Kvandal), immaginando i possibili effetti di una partenza da tanto in alto.

Doppietta slovena in virtù del secondo posto di Ema Klinec, che chiude a 169.8, mentre per la tedesca Selina Freitag, l’unica altra ad andare a 200 metri od oltre, c’è la terza piazza a quota 157. Giù dal podio la norvegese Eirin Maria Kvandal a quota 154.4; di qui in avanti i distacchi restano proporzionalmente enormi, con il quinto della canadese Alexandria Loutitt a 143.

Sesta la giapponese Yuki Ito con 142.1, poi l’austriaca Jacqueline Seifriedsberger a 138.9, la norvegese Anna Odine Stroem a 131, la tedesca Katharina Schmid a 122.6 e infine la giapponese Nozomi Maruyama a 122.5.

Lara Malsiner, nella gara interrotta stamane, aveva realizzato il personale a 149.5 metri. Paradossalmente non ci si avvicina (76.6 con 135 metri), ma migliora il suo piazzamento: è sedicesima, e in una gara normale questo l’avrebbe resa la prima delle escluse dalla seconda serie.