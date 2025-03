Sport in tv oggi (mercoledì 12 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 12 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con la Tirreno-Adriatico e la Parigi-Nizza, mentre gli amanti del tennis si divertiranno con Indian Wells. Spazio anche alle discipline invernali con la cronometrata della discesa libera femminile a La Thuile, le qualificazioni del Big Air maschile e dello slopestyle femminile a Tignes, le qualificazioni dello skicross a Craigleith.

Scandicci e Conegliano giocheranno il ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile, Civitanova sarà impegnata nella finale della Challenge Cup e Trento affronterà la semifinale della CEV Cup. Da non perdere la Champions League e la Serie C per il calcio oltre alle competizioni europee di basket. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 12 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 12 marzo

09.15 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Big Air maschile a Tignes, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.45 CICLISMO – Tirreno-Adriatico, terza tappa: Follonica-Colfiorito (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.00 alle ore 15.00 e a seguire su Rai 2; diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 13.05; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 13.05)

10.00 BADMINTON (BWF World Tour) – All England Open (diretta streaming su BWF Tv)

11.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Prova cronometrata discesa libera femminile a La Thuile (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 TIRO A SEGNO (Europei 10 m) – Carabina 10 m maschile, finale (diretta streaming sul canale YouTube ESCVideoStream)

12.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Dual moguls maschile/femminile a Livigno (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 CICLISMO – Parigi-Nizza, quarta tappa: Vichy-La Loge des Gardes (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 15.45; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 16.05; diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.45; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.45; diretta streaming su Rai Play dalle ore 16.05)

13.30 TIRO A SEGNO (Europei 10 m) – Carabina 10 m femminile, finale (diretta streaming sul canale YouTube ESCVideoStream)

14.15 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Slopestyle femminile a Tignes, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 VOLLEY (Champions League, andata quarti di finale) – Halkbank Ankara-Projekt Varsavia (diretta streaming su Euro Volley Tv)

16.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League, ritorno quarti di finale) – Fenerbahce Istanbul-VakifBank Istanbul (diretta streaming su Euro Volley Tv)

16.45 TIRO A SEGNO (Europei 10 m) – Pistola trio femminile, finale(diretta streaming sul canale YouTube ESCVideoStream)

18.00 VOLLEY (Champions League, andata quarti di finale) – Olympiakos-Jastrzebski Wegiel (diretta streaming su Euro Volley Tv)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League, ritorno quarti di finale) – Scandicci-Budowlani Lodz (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

18.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Craigleith, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 BASKET (Champions League) – Manisa-Rytas (diretta streaming su DAZN)

18.15 TIRO A SEGNO (Europei 10 m) – Pistola trio maschile, finale (diretta streaming sul canale YouTube ESCVideoStream)

18.30 BASKET (Champions League) – Promitheas-Tortona (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Altamura-Casertana (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Cavese-Messina (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Giugliano-Picerno (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Monopoli-Latina (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Juventus Next Gen (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Champions League, ritorno ottavi di finale) – Lilla-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Indian Wells, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

19.00 TENNIS – WTA 1000 Indian Wells, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

19.00 BASKET (EuroCup, quarti di finale) – Gara-1: Hapoel Tel Aviv- Turk Telekom (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET (Champions League) – Reggio Emilia-Tenerife (diretta streaming su DAZN)

20.00 PALLAMANO (Serie A1) – Bolzano-Bressanone (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Champions League, ritorno quarti di finale) – Conegliano-Developres Resovia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

20.30 VOLLEY (CEV Cup, semifinale d’andata) – Trento-Ziraat Bankasi Ankara (diretta streaming su Euro Volley Tv, DAZN)

20.30 VOLLEY (Challenge Cup, finale d’andata) – Lublino-Civitanova (diretta streaming su Euro Volley Tv, DAZN)

20.30 BASKET (Champions League) – Murcia-Szombathely (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (EuroCup, quarti di finale) – Gara-1: Valencia-Cluj Napoca (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Brixia-Campobasso (diretta streaming su Flima Tv)

20.30 CALCIO (Serie C) – Avellino-Trapani (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport 256; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Cerignola-Foggia (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Benevento-Crotone (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno ottavi di finale) – Arsenal-PSV Eindhoven (diretta tv su Sky Sport 252, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno ottavi di finale) – Aston Villa-Brugge (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno ottavi di finale) – Atletico Madrid-Real Madrid (diretta streaming su Amazon Prime Video)