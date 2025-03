LIVE Scandicci-Budowlani Lodz, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: va completata l’opera per la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno! Benvenute e benvenuti alla diretta live testuale di Savino del Bene Scandicci- Budowlani Lodz, match di ritorno dei quarti di finale di Champions League femminile. Le ragazze di Gaspari partono forti dello 0-3 maturato in Polonia una settimana fa. Nel mirino uno storico accesso alla final four. Semaforo verde alle 18.00!

Da un quarto di finale all’altro: Scandicci è reduce dal 3-1 rifilato domenica in casa, contro Busto Arsizio. Dopo aver sprecato un buon vantaggio su Milano e aver ceduto la seconda piazza in campionato, le ragazze di Gaspari hanno inaugurato al meglio i play-off, vincendo davanti al pubblico di casa. Il destino della stagione della Savino del Bene passa attraverso queste settimane di fuoco. Il possibile raggiungimento di un traguardo storico come la final four di Champions League, non potrebbe che far lievitare l’entusiasmo delle toscane in vista dell’intenso rush finale di stagione.

Appuntamento con la storia per Scandicci: vietato sbagliare l’approccio al match contro le polacche, per garantirsi una storica prima final four. Il match dell’andata non è stato una passeggiata per le toscane ma ha comunque evidenziato la possibilità più che concreta che l’ingresso nelle prime 4 diventi realtà. Vietato sottovalutare il Lodz, trainato all’andata da Damaske che farà di tutto per non stendere il ”pasillo de honor” alle ragazze di Gaspari.

