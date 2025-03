LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: percorso mosso e uno strappo che può riservare sorprese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza tappa della Tirreno-Adriatico 2025. Partenza da Follonica ed arrivo a Colfiorito per una frazione che misura ben 239 chilometri, la più lunga della corsa dei due mari. Percorso mosso oltre che lungo, con l’incognita del maltempo che potrebbe rendere ancor più difficoltoso il compito dei protagonisti della corsa a tappe italiana.

3 i GPM di giornata, con il Passo del Lume Spento (12.3 km al 4.2% di pendenza media) che culminerà al km 75.1. Dopo 107 km spazio alla salita di La Foce, che misura 5.2 km ed offre una pendenza media del 4.6%. Corsa che attraverserà in seguito un lungo tratto pianeggiante frazionato da qualche piccola salitella. A 70 km dal termine lo sprint intermedio di Castel del Piano che porterà il plotone lungo una sezione di circa 40 km di pianura. Lo scenario cambierà drasticamente ai -30 con la strada che inizierà a salire leggermente fino all’imbocco del Valico di Colfiorito. Ascesa di 18.5 km con una pendenza media del 3.1% ma che offrirà nei primi duemila metri anche punte del 14%. Scollinamento previsto ai -4 dal traguardo, con gli ultimi mille metri totalmente pianeggianti.

Scenario dunque aperto a diverse soluzioni, con lo sprint a ranghi ristretti epilogo più probabile. Da capire quali tra gli sprinter potrebbero reggere sino al termine. Guardando alla condizione palesata nelle ultime settimane sia Jonathan Milan (Lidl – Trek) che il francese Paul Magnier (Soudal Quick-Step) sembrerebbero in grado di lottare per la vittoria. Per conformazione e lunghezza la tappa si sposa anche alle caratteristiche dell’olandese Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck), con lo stesso Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) che in passato ha già dimostrato di poter incidere su salite simili al Valico di Colfiorito. Uomini come l’irlandese Ben Healy (EF Education Easypost) ed il danese Magnus Cort (Uno-X Mobility) hanno le carte in regola per anticipare lo sprint. Da non escludere infine un tentativo da parte di qualche uomo di classifica che ha pagato pesantemente dazio nella cronometro inaugurale, scenario che cercheranno di scongiurare gli sprinter o dello stesso Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG).

La terza tappa della Tirreno-Adriatico 2025 da Follonica a Colfiorito inizierà alle 9.45.