Tirreno-Adriatico 2025: il percorso e le tappe ai raggi X. Volate, arrivi in salita ed una cronometro

Tutto pronto per la prima gara World Tour italiana della stagione: settimana prossima al via la Corsa dei due Mari, la Tirreno-Adriatico. Si comincia come di consueto da Lido di Camaiore, sette le tappe in programma. Andiamo a scoprirle nel dettaglio.

TAPPE TIRRENO-ADRIATICO 2025

Prima tappa, lunedì 10 marzo: Lido di Camaiore – Lido di Camaiore (11,5km) È ormai un habitué di questa gara. Cronometro completamente pianeggiante, adattissima agli specialisti: attenzione solamente al fattore vento che spesso può scombinare i piani.

Seconda tappa, martedì 11 marzo: Camaiore – Follonica (189km) Prima volata di questa edizione. Si comincia da Camaiore, si arriva a Follonica e, a parte il GPM di Canneto, non ci sono asperità.

Terza tappa, mercoledì 12 marzo: Follonica – Colfiorito (Foligno) (239km) La frazione più lunga, una giornata interminabile con 239 chilometri da percorrere. Tanti saliscendi, 3226 metri di dislivello ed attesa per il finale. Il Valico di Colfiorito è lungo oltre 18 chilometri, va a strappi, ma ci sono punti con pendenza oltre il 10%. Primo test per gli uomini di classifica, ma sarà giornata per corridori da classiche.

Quarta tappa, giovedì 13 marzo: Norcia-Trasacco (189 km) Le salite sono poste nella prima parte di gara: prima Forca della Civita, poi il punto più alto di questa Tirreno, il Valico la Crocetta, con 12,4 chilometri al 5,7 % di pendenza media. Il finale però è pianeggiante e possono rientrare i velocisti.

Quinta tappa, venerdì 14 marzo: Ascoli Piceno – Pergola (205km) La classica frazione degli strappi presente alla Tirreno. 3462 metri di dislivello, non c’è un attimo di pausa: sul finale i tre GPM di giornata, occhio soprattutto a Salita di Barbanti e Monterolo (4,7 chilometri al 6,6%). Anche il finale è in leggera pendenza.

Sesta tappa, sabato 15 marzo: Cartoceto – Frontignano (162km) Qui si fa sul serio con la tappa regina di questa edizione. 3729 metri di dislivello e la lunga attesa per l’arrivo in salita verso Frontignano, a 1.327m: ascesa di 7,6 chilometri all’8% e punte ben oltre il 10%.