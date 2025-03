Flora Tabanelli vola in finale nel Big Air a Tignes! Duello con Tess Ledeux per la Coppa del Mondo park&pipe

Flora Tabanelli si è presentata a Tignes (Francia) da padrona della classifica generale della Coppa del Mondo di park&pipe, ovvero la graduatoria che somma i migliori sei risultati ottenuti da ogni atleta nell’arco della stagione tra Big Air, slopestyle e halfpipe e che assegna la Sfera di Cristallo generale per queste discipline dello sci freestyle. La 17enne emiliana svetta con 500 punti (frutto di due vittorie, tre secondi posti e una terza piazza), inseguita dalla cinese Ailing Eileen Gu (400) e dalla francese Tess Ledeux (390).

L’asiatica ha deciso di non presentarsi in terra transalpina, dunque la lotta è tutta con la padrona di casa: l’azzurra può migliorare il proprio bottino soltanto arrivando seconda o vincendo nelle due gare in programma in questi giorni (Big Air e slopestyle), mentre la francese fa affidamento su tre vittorie e due quinti posti, dunque sicuramente un risultato di Tignes si aggiungerà al suo bottino e con l’altro potrebbe migliorare uno dei cinque conseguiti durante l’inverno.

Il primo testa a testa si è consumato durante le qualificazioni del Big Air andate in scena questa mattina. Tess Ledeux ha chiuso al primo posto con 96.00 punti ottenuti nel secondo salto dopo aver sbagliato il primo (15.50), mentre Flora Tabanelli insegue con i 94.00 raccolti nella seconda prova dopo essere state valutata con 87.00 nella run d’apertura: il duello proseguirà nella finale in programma giovedì 13 marzo alle ore 19.00.

Sono decisamente più distaccate la statunitense Rell Harwood (91.75) e la finlandese Anni Karava (88.00), accedono all’atto conclusivo anche la tedesca Muriel Mohr (86.00), la britannica Kirsty Muir (85.00), l’ucraina Kateryna Kotsar (83.50) e la cinese Mengting Liu (82.25). Domani (mercoledì 12 marzo) si ritornerà in gara per le qualificazioni dello slopestyle in vista delle finali di venerdì: la nostra portacolori non dovrà sbagliare per alimentare ulteriormente il sogno di alzare al cielo il trofeo.