Dove vedere Conegliano-Developres Resovia in tv, Champions League volley femminile: orario e streaming

Mercoledì 12 marzo (ore 20.30) si giocherà Conegliano-Developres Resovia, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2024-2025 di volley femminile. La corazzata veneta si è imposta per 3-0 nell’incontro di andata disputato settimana scorsa in Polonia, rendendosi protagonista di una strepitosa rimonta nel terzo set ed espugnando la fornace del Podpromie con il massimo scarto. Le Campionesse d’Europa si sono così avvicinate alla qualificazione alle semifinali.

Per completare l’opera le ragazze di coach Daniele Santarelli dovranno vincere due set di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1, che interromperebbe dunque la lunghissima imbattibilità delle Pantere, si giocherebbe il golden set di spareggio. Le Campionesse del mondo, reduci dal comodo successo contro Bergamo nella gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetti partiranno con tutti i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare le insidiose ospiti.

Conegliano, che aveva superato il Resovia anche nelle due sfide della fase a gironi, è a un passo dalla semifinale da giocare contro la vincente di Milano-Eczacibasi Istanbul (le meneghine si sono imposte per 3-0 nella sfida d’andata e sono attese della trasferta in Turchia). Riflettori puntati sulla bomber Isabelle Haak, sulle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, sulle centrali Cristina Chirichella e Sarah Fahr, sulla palleggiatrice Joanna Wolosz e sul libero Monica De Gennaro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Developres Resovia, ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO- DEVELOPRES RESOVIA VOLLEY

Mercoledì 12 marzo

Ore 20.30 A. Carraro Imoco Conegliano vs Developres Resovia – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA CONEGLIANO-RESOVIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.