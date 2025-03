Calendario Mondiali snowboard Engadina 2025: programma, orari, tv, streaming

I Mondiali 2025 di snowboard andranno in scena tra giovedì 20 e sabato 29 marzo, quando in Engadina, in Svizzera, si disputeranno le gare iridate di cross, alpino e park & pipe: verranno assegnati nel complesso, tra tutti i settori, 14 titoli.

Ad aprire le danze sarà l’alpino, con i PGS di giovedì 20 marzo, seguiti dal PSL di sabato 22 e dal parallelo a squadre di domenica 23. Nel contempo inizieranno le gare di park & pipe, con lo slopestyle in programma con le qualificazioni giovedì 20 e venerdì 21 e le finali previste domenica 23. Il giorno di riposo è programmato per lunedì 24 marzo.

Guarda i Mondiali di snowboard su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Le qualificazioni del big air si terranno tra martedì 25 e mercoledì 26, mentre quelle dell’halfpipe sono previste giovedì 27. Finali di big air in programma venerdì 28, quelle dell’halfpipe in programma sabato 29. Nella seconda settimana di gare ci sarà spazio anche per il cross: qualificazioni in calendario giovedì 27, con le finali previste venerdì 28, infine sabato 29 si terrà la gara a squadre.

Le gare dei Mondiali di snowboard 2025 saranno trasmesse in diretta tv su Rai ed Eurosport (palinsesti precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, discovery+, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il calendario completo con gli orari dei Mondiali di snowboard 2025.

CALENDARIO MONDIALI SNOWBOARD 2025

Giovedì 20 marzo

Ore 09.00 Qualificazioni PGS maschile e femminile

Ore 13.00 Finali PGS maschile e femminile

Ore 13.30 Qualificazioni slopestyle femminile

Venerdì 21 marzo

Ore 10.00 Qualificazioni slopestyle maschile

Sabato 22 marzo

Ore 09.00 Qualificazioni PSL maschile e femminile

Ore 13.30 Finali PSL maschile e femminile

Domenica 23 marzo

Ore 10.00 Finale slopestyle femminile

Ore 12.30 Finale slopestyle maschile

Ore 13.30 Parallelo a squadre miste

Martedì 25 marzo

Ore 11.30 Qualificazioni big air maschile

Mercoledì 26 marzo

Ore 15.00 Qualificazioni big air femminile

Giovedì 27 marzo

Ore 09.00 Qualificazioni halfpipe femminile

Ore 11.40 Qualificazioni halfpipe maschile

Ore 12.30 Qualificazioni cross maschile e femminile

Venerdì 28 marzo

Ore 12.00 Finali cross maschile e femminile

Ore 19.30 Finali big air maschile e femminile

Sabato 29 marzo

Ore 10.00 Finale halfpipe femminile

Ore 11.00 Cross a squadre miste

Ore 12.00 Finale halfpipe maschile

PROGRAMMA MONDIALI SNOWBOARD 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai ed Eurosport (palinsesti precisi da definire).

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.