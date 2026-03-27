Snowboardcross, Michela Moioli e Niccolò Colturi si qualificano per le finali a Mont-Sainte-Anne

Ultimo atto canadese per la Coppa del Mondo di snowboardcross 2025-2026. Sulle nevi di Mont-Sainte-Anne, in attesa delle prove finali di domani, si sono da poco concluse le qualificazioni per i tabelloni maschili e femminili. Andiamo a scoprire chi andrà alla ricerca dell’ultimo successo stagionale nella giornata di sabato 28 marzo.

In campo maschile il migliore è stato il canadese Eliot Grondin che ha chiuso la prima manche di qualificazione con il tempo di 49.12. Dietro di lui i due francesi Aidan Chollet, secondo a +0.37, e Loan Bozzolo, terzo a +0.58. L’unico italiano abile a strappare il pass per la fase finale di domani è stato Niccolò Colturi, trentesimo dopo la seconda manche (+1.26). Primo degli eliminati Lorenzo Sommariva, che chiude al trentatreesimo posto (+1.52).

Tra le donne, la più veloce è stata l’australiana Josie Baff, autrice del primo tempo in 52.80. Dietro di lei la ceca Eva Adamczykova (+0.63), seguita dalla britannica Charlotte Bankes (+0.68). Unica italiana a qualificarsi Michela Moioli che firma il settimo crono dell’overall (+1.08). Non basta neanche la seconda manche per Lisa Francesca Boirai, eliminata con il ventesimo tempo, e Sofia Groeblechner, ventiquattresima.