Snowboard, Ian Matteoli vola in finale nel Big Air ai Mondiali

In Engadina (Svizzera) è incominciata la seconda settimana riservata ai Mondiali di snowboard, a rialzare il sipario sulle nevi elvetiche sono state le qualificazioni maschili del Big Air. L’Italia può gioire per l’ottimo risultato ottenuto da Ian Matteoli, che nella seconda heat ha chiuso al terzo posto con il punteggio di 160.00 ed è così riuscito a staccare il biglietto per la finale.

L’azzurro ha ottenuto 85.25 punti sul primo salto e 74.75 sul secondo, concludendo così alle spalle dello scatenato cinese Wenlong Yang (173.25) e del giapponese Yuto Miyamura. Il nostro portacolori si è lasciato alle spalle i francesi Romain Allemand (156.50) e Enzo Valax (145.50), anch’essi ammessi all’atto conclusivo in programma venerdì 28 marzo (ore 19.30).

Nell’altra heat, invece, sono riusciti a qualificarsi i giapponesi Hiroto Ogiwara (176.00), Taiga Hasegawa (161.50) e Ryoma Kimata (157.00), lo statunitense Martin Oliver (166.50) e il norvegese Mons Roisland (162.75). Emiliano Lauzi ha concluso in undicesima posizione con il punteggio di 130.75 (57.25+73.50), eliminati anche Loris Framarin (12mo, 114.75) e Leo Framarin (29mo, 8.75) nella heat di Matteoli.