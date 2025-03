Snowboard, Aaron March festeggia il bronzo ai Mondiali: “Buchi in pista e nebbia: sono contentissimo”

Aaron March ha conquistato la medaglia di bronzo nel PSL dei Mondiali di snowboard, battendo l’austriaco Andreas Promegger nell’atto conclusivo per la terza piazza del podio andato in scena sulle nevi di St. Moritz (Svizzera). Il 38enne ha fatto festa in una rassegna iridata per la prima volta in carriera e l’Italia ha così gioito per un altro risultato di lusso in terra elvetica dopo il trionfo di Roland Fischnaller nel PGS di giovedì.

Aaron March ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Sono davvero contentissimo, non è stata una gara facile: nebbia, buchi in pista. Era necessario spingere ad ogni porta. Dopo il terzo posto in qualifica sentivo di poter puntare ad una medaglia, ma nella small final con Prommegger sentivo tanta tensione, sapendo che lui difficilmente sbaglia negli eventi importanti. Sono contento di aver dato il mio meglio e fatto vedere quello che sono capace di fare. Sono davvero entusiasta“.

La stagione del movimento tricolore è fantastica considerando anche la Coppa del Mondo generale conquistata da Maurizio Bormolini e il DT Cesare Pisoni ha esaltato gli azzurri: “È stata una gara difficile, in condizioni che hanno mischiato le carte dopo una prima run di qualifica dominata da Bormolini e Messner. Da quel momento c’è stata meno linearità di risultati. Nonostante questo siamo riusciti a salire nuovamente sul podio: siamo una squadra fantastica e siamo davvero orgogliosi di loro“.

Il tecnico italiano ha poi concluso: “Aaron ha conquistato questa seconda medaglia azzurra in altrettante prove e domani nel parallelo a squadre proveremo a salire ancora sul podio. Saranno in gara March con Elisa Fava, Maurizio Bormolini con Elisa Caffont e Gabriel Messner con Jasmin Coratti”.