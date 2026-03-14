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Snowboardcross: a Montafon quattro azzurri avanzano dalle qualificazioni, sesta Michela Moioli

Pubblicato

20 minuti fa

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Michela Moioli
Michela Moioli / Lapresse

Penultimo weekend per la stagione di snowboardcross. Si sposta in Austria la Coppa del Mondo: in programma domani la gara di Montafon, oggi sono andate in scena le qualificazioni.

Al maschile guida il francese Jonas Chollet con il tempo di 53.22: il classe 2008 si candida ad essere uno dei favoriti per il successo. Tutto apertissimo in chiave classifica di Coppa, al momento troviamo Aidan Chollet terzo, il tedesco Leon Ulbricht quinto e l’australiano Adam Lambert, attuale leader, decimo.

In casa Italia si qualificano Lorenzo Sommariva, con il tredicesimo tempo, e un eccellente Matteo Rezzoli, migliore della seconda run e ventunesimo totale.

Al femminile guida la classifica la svizzera Sina Siegenthaler in 57.36. Seconda Josie Baff, terza la leader di Coppa Lea Casta. Sesto posto per Michela Moioli che proverà a giocarsi il podio. Qualificata anche Sofia Groblechner, tredicesima.

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