Snowboard: Aaron March conquista il bronzo in PSL. Vince a sorpresa il bulgaro Zamfirov

Arriva un’altra medaglia per l’Italia dello snowboard parallelo ai Mondiali in Engadina. Ci si aspettava sicuramente di più dal PSL odierno, ma in ogni caso il Tricolore è nella top-3 grazie ad un super Aaron March.

Seconda medaglia iridata della carriera per l’altoatesino, la prima a livello individuale: nella Small Final è riuscito a battere di misura (soli tre centesimi) Andreas Prommegger.

Risultato a sorpresa: a vincere è il bulgaro Tervel Zamfirov, classe 2005, al primo successo (anche podio) della carriera. Giornata della vita per lui che si è imposto di quattro decimi sull’austriaco Arvid Auner.

La delusione è per Maurizio Bormolini: numero uno dopo le qualificazioni, l’azzurro è uscito addirittura al primo turno. Fuori nelle qualifiche Daniele Bagozza e Gabriel Messner.